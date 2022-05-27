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Cinsel hayatınızı bitirmek istiyorsanız bunu yapmaya devam edin

27.05.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel birliktelik çiftler için çok önemlidir. Doğru bilinen yanlışlar hem çiftlerin ilişkilerini hem de sağlıklarını derinden etkiliyor. Farkında olmadan yapılan hatalar veya doğru bilinen yanlışlar yüzünden kendinizi yıpratmayın. İlişki uzmanları özellikle cinsel ilişki sonrası yapılan ve ilişkilere büyük darbe vuran bazı alışkanlıkları anlattı. Özellikle cinsel ilişki sonrası elinize telefon alıp karıştırmaya başlıyorsanız ilişkiniz için tehlike çanları çalışıyor demektir.

Cinsel hayatınızı bitirmek istiyorsanız bunu yapmaya devam edin

Cinsellik, ilişkilerin olmazsa olmazıdır. Ancak, cinselliği açık açık konuşmaktan çekinen çiftler birbiri ardına hatalar yaparak hem ilişkilerine hem de sağlıklarına ciddi darbe vuruyorlar.

SEKS SONRASI MUTLAKA TUVALETE GİDİN

Cinsel ilişkinin hemen ardından mesanenin boşaltılması, özellikle kadınlar için oldukça önemli. Los Angeles'ta Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Allison Hill ve Dr. Yvonne Bohn, cinsel ilişki yaşamanın vajinada bulunan bakterilerin üriner sisteme ulaşmasında etkili olabileceğine dikkat çekerek, cinsel ilişki sonrasında tuvaleti kullanmanın önemine vurgu yaptı.

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MİKROPLARA AÇIK HALE GELEBİLİRSİNİZ

Uzmanlar, cinsel ilişkiden sonra banyo yapmak ya da duş almak konusunda hemfikir olsa da jakuzi gibi sıcak bir suyun altına girmenin özellikle kadınlar için iyi bir fikir olmadığına dikkat çekiyor. Çünkü, sıcak su cildinizin antimikrobiyal bariyerinin etkinliğini azaltabilir.

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CİLDİNİZE EN BÜYÜK KÖTÜLÜK

Kokulu sabunlar, jeller, losyonlar gibi genital sağlık için pazarlanan ürünleri kullanmanın bir zararı olmadığı düşünülebilir ancak bu ürünler özellikle kadınlarda cildin tahriş olmasına neden oluyor. Bu nedenle bilhassa cinsel ilişki sonrası kullanmaktan kaçınmalısınız.

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Dr. Allison Hill ve Dr. Yvonne Bohn konuya ilişkin şunları söyledi: "Vücudunuzda bulunan normal ve yararlı bakterileri değiştirebileceği için çok fazla kimyasal barındıran sabun ve türevi malzemelerin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. İdeal olarak cinsel organınızı sadece ılık suyla yıkamanız gerekir. Jeller, kremler ve yağlayıcılar, hassas florayı bozarak kötü bakterilerin veya mantarların aşırı büyümesine neden olabilir."

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VAJİNAL DUŞTAN KAÇININ

Uzmanlar, hamilelik ya da cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları önlemek için genellikle güvenli bir yol olarak bilinen vajinal duş için, pek olumlu şeyler düşünmüyor. Vajinal duşun, normal florayı değiştirerek üriner sistem enfeksiyonları riskini artıracağını söyleyen Dr. Carolyn DeLucia, doğal bakteriyel floramızı temizleyerek, "herhangi bir bakteriye veya mantara açık hale getirdiğimize" dikkat çekti.

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Cinsel ilişkiden hemen sonra, sıkı bir kıyafet veya iç çamaşırı giymek iyi bir fikir olmayabilir. Dr. DeLucia "Cinsel ilişki sonrası vücut sıvıları genellikle fazladır ve sürtünme bakterileri etrafa yayar, serbest drenaj ve havaya izin vermek iyi bir fikirdir. Bu şekilde vücudun kendini doğal olarak temizlemesine izin vermiş olursunuz" diyor.

DÜZENLİ OLARAK TEST YAPTIRIN

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için düzenli olarak test yaptırmak cinsel sağlığın önemli bir parçasıdır. Partnerinizle bu konuda konuşmak, açık ve dürüst iletişim kurmak için cinsel ilişkiye girmeyi beklemeyin. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar konusunda test yaptırdıysanız, partnerinize de bu konuyu sormaktan çekinmeyin.

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TELEFON VE TELEVİZYONDAN UZAK DURUN

Cinsel ilişkiden kısa bir süre sonra ayrılmanız gerekse bile, hemen telefonunuzu kapmaktan ya da televizyon kumandasına uzanmaktan kaçının. İlişkiden sonraki anlar partnerinizle bağlantı kurmanın harika bir yolu olabilir. Dr. DeLucia, "Partnerinizle birlikte olmak, bağınızı güçlendirir. 'Oksijentos' adı verilen ve cinsel ilişkiden sonra salgıladığımız hormonlardan biri de bağlanma hormonudur" diyor.

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Atlanta Emory Üniversitesi'nden Prof. Larry Young 'aşk hormonlarının' arkasındaki bilimi anlattığı WebMD demecinde "Biriyle ilk kez samimi olduğunuzda, çok sayıda dopamin ve oksitosin hormonu salgılıyorsunuz. Bu partnerinizin beyninde sizin yüzünüze dair ipuçlarını, sesinizi işleyen sinir sistemi ile ödül sistemi arasında bir bağlantı oluşmasını sağlar" açıklamasında bulunuyor. (Haberler)


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