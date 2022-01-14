Uzmanlar banyo bombalarını cinsel organlara zarar vereceği yönünde uyarıyor

Uzmanlar, son yıllarda popüler olan banyo bombalarına karşı uyarıda bulundu. Efervesan şeklinde suya konulunca çözülen aromatik topların cinsel organlara zarar verebileceği öne sürüldü.

Suda çözülürken hoş bir koku ve köpük yayan ve vücudu nemlendiren renkli banyo toplarının içeriğinde sodyum bikarbonat ve sitrik asit bulunmaktadır. Banyo bombalarının vajinal pH seviyelerinin hassas dengesini bozarak zarar verebileceği iddia edildi.

Banyo bombalarının içeriğinde ayrıca çeşitli kimyasallar ve koku verici esanslar bulunmaktadır. Banyo bombalarının içeriği cinsel organlarda bakteriyel vajinoz, tahriş ve bazı enfeksiyonlara neden olabilir.

Vajina pH seviyeleri, enfeksiyona neden olan patojenleri uzak tutmaya yardımcı olur. Sağlıklı ve normal bir vajinal pH seviyesi tipik olarak 3,8 ile 4,5 arasındadır. Banyo bombalarının güzel görünmesi ve kokması için kullanılan kimyasallar vajina pH seviyelerini ölçekte tutmak için kullanılan bakteri dengesini bozabilir.

Farklı pH seviyelerine geçiş cinsel organınızın tahriş olmasına veya kaşınmasına neden olabilir ve sıklıkla vajinal akıntıya neden olabilir.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Banyo bombası kullanımı sonrasında cinsel organınızda bu belirtilerden bir ya da birkaçını yaşarsanız en kısa sürede bir doktora başvurun: