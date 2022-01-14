HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzmanlar banyo bombalarını cinsel organlara zarar vereceği yönünde uyarıyor

Uzmanlar banyo bombalarını cinsel organlara zarar vereceği yönünde uyarıyor

14.01.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda banyo yaparken sıklıkla kullanılan suda eriyen banyo bombası olarak adlandırılan nemlendirici ürünlerin cinsel organlara zarar verdiği öne sürüldü. Uzmanlar, renkli ve kokulu efervesan tablet şeklinde suya bırakınca çözülen banyo bombalarını kullanırken dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Uzmanlar banyo bombalarını cinsel organlara zarar vereceği yönünde uyarıyor

Uzmanlar, son yıllarda popüler olan banyo bombalarına karşı uyarıda bulundu. Efervesan şeklinde suya konulunca çözülen aromatik topların cinsel organlara zarar verebileceği öne sürüldü.

Suda çözülürken hoş bir koku ve köpük yayan ve vücudu nemlendiren renkli banyo toplarının içeriğinde sodyum bikarbonat ve sitrik asit bulunmaktadır. Banyo bombalarının vajinal pH seviyelerinin hassas dengesini bozarak zarar verebileceği iddia edildi.

iStock-1160633533

Banyo bombalarının içeriğinde ayrıca çeşitli kimyasallar ve koku verici esanslar bulunmaktadır. Banyo bombalarının içeriği cinsel organlarda bakteriyel vajinoz, tahriş ve bazı enfeksiyonlara neden olabilir.

Vajina pH seviyeleri, enfeksiyona neden olan patojenleri uzak tutmaya yardımcı olur. Sağlıklı ve normal bir vajinal pH seviyesi tipik olarak 3,8 ile 4,5 arasındadır. Banyo bombalarının güzel görünmesi ve kokması için kullanılan kimyasallar vajina pH seviyelerini ölçekte tutmak için kullanılan bakteri dengesini bozabilir.

iStock-1345161725

Farklı pH seviyelerine geçiş cinsel organınızın tahriş olmasına veya kaşınmasına neden olabilir ve sıklıkla vajinal akıntıya neden olabilir.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Banyo bombası kullanımı sonrasında cinsel organınızda bu belirtilerden bir ya da birkaçını yaşarsanız en kısa sürede bir doktora başvurun:

  • Olağan dışı, koyu renkli ve kokulu akıntı
  • Genital bölgede kaşıntı
  • İdrar yaparken ağrı
  • Cinsel ilişkiye girerken ağrı
  • Beklenmeyen kanama
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."
Pandemiden ilk çıkacak ülkeyi duyurdu!Pandemiden ilk çıkacak ülkeyi duyurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Cinsel ilişki sonrası yürümekte zorlanınca soluğu hastanede aldı

Cinsel ilişki sonrası yürümekte zorlanınca soluğu hastanede aldı

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Doğum yapan annenin yaşadıkları inanılmaz! İkinci bebeği kayıp…

Doğum yapan annenin yaşadıkları inanılmaz! İkinci bebeği kayıp…

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.