Cinsel içerikli sitelere girmeleri zorlaştı! Erişmek için bunu yapmaları gerekecek

Cinsel içerikli siteler hakkında alınan kararlara bir yenisi daha eklendi. Kararın adresi ise ABD oldu. Mashable'ın haberine göre, ABD'nin Louisiana eyaletinde cinsel içerikli sitelere girmek zorlaştırıldı. Bu sitelere erişmek için ehliyet ve kimlik ibrazı getirildi.

"YÜZDE 33,3 VEYA DAHA FAZLA CİNSEL İÇERİK BARINDIRAN HERHANGİ BİR WEB SİTESİ İÇİN...

Habere göre, bu zorunluluğun nedeni, yüzde 33,3 veya daha fazla cinsel içerik barındıran herhangi bir web sitesi için yaş doğrulaması gerektiren ve yakın zamanda çıkarılan bir yasa oldu.

Cinsel içerikli web siteleri bir Louisiana eyalet kimliği veya sürücü ehliyeti gerektiren LA Wallet adlı bir uygulamayı kullanarak ziyaretçinin yaşını doğruluyor.

TWITTER'DA VİDEOSU PAYLAŞILDI

BBC'nin haberine göre ise, Twitter'da yayınlanan bir videoda, en büyük cinsel içerikli web sitelerinden birinin kullanıcıları artık bir yaş doğrulama sürecine yönlendirdiği görülüyor.

Ekrandaki metinde "Louisiana yasası artık sitemize Louisiana'dan bağlanan kullanıcıların yaşlarını doğrulamak için bir süreç uygulamamızı gerektiriyor" mesajı bulunuyor. Mesaj ayrıca sitenin bu işlem sırasında veri toplamayacağını "garanti ettiğini" söylüyor.

