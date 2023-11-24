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    4. "Cinsel ilişki sırasında rızasız prezervatifi çıkartmak suç" dedi! Flört gurusu Jana Hocking sosyal medyada kısa sürede viral olmayı başardı

    "Cinsel ilişki sırasında rızasız prezervatifi çıkartmak suç" dedi! Flört gurusu Jana Hocking sosyal medyada kısa sürede viral olmayı başardı

    24.11.2023 10:35 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medya hesabında ikili ilişkiler üzerine yaptığı paylaşımlarıyla flört gurusu Jana Hocking yaptığı açıklamayal sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı. Bir arkadaşının cinsel birliktelik sırasında partnerinin ondan habersiz preverzatifi çıkarttığını söylemesi üzerine kadınlara seslenen Hocking böyle bir durumun yasa dışı olduğunu belirtti.

    Sosyal medyadan ikilli ilişkiler üzerine verdiği tavsiyeler sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine sahip olan Jana Hocking ismini açıklamadığı bir arkadaşının prezervatifi rızası olmadan çıkartan bir erkekle birliktelik yaşadığını söyleyerek bu durumun önemli bir mesele olduğuna dikkat çekti.

    "YASA DIŞI OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUN?"

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    Arkadaşının rızasıyla cinsel birliktelik yaşadığını ancak prezervatifin istemsiz çıkartıldığına vurgu yapan Hocking, "Bunu anlattığında onu durdurdum ve 'Bunun yasa dışı olduğunu biliyorsun, değil mi?' dedim. Şok olmuş görünüyordu. Ben de polise gitmemizi tavsiye ettim" dedi.

    Birleşik Krallık yasalarına göre, istenmeyen gebeliklerin yayılmasını önlemek ve tecavüz vakalarının öne geçmek için Hocking gizlilik kurallarının getirildiğini söyledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    cinsel ilişki prezervatif ilişki sorunları
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