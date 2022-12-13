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  4. Cinsel ilişki teklifini reddettiği kocası tarafından dövülmüştü! Koruma altına alındı

Cinsel ilişki teklifini reddettiği kocası tarafından dövülmüştü! Koruma altına alındı

13.12.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da eşinin cinsel ilişki teklifini reddettiği için eşi M.K. tarafından dövülen H.K. devlet korumasına alındı. Mahkeme kararına sevindiğini belirten H.K., "Olayla ilgili tüm devlet kurumları, tek tek bana ulaştı. Beni ve çocuğumu koruma altına aldılar. Devlet bana sahip çıktı, artık korkmuyorum. Tek endişem; 2 yaşındaki çocuğumun ona verilmesi. Çocuğum ona verilirse ona da zarar verebilir" diye konuştu.

Cinsel ilişki teklifini reddettiği kocası tarafından dövülmüştü! Koruma altına alındı

Hatay'ın Belen ilçesi Bakras Mahallesi'nde oturan H.K., şiddet gördüğü, 2 yaşındaki çocuğunun babası ve 4 yıllık eşi M.K. ile aynı evde küs olarak yaşamaya devam etti. İddiaya göre M.K., eşi H.K.'ye 10 Aralık'ta cinsel ilişki teklifinde bulundu. H.K., geri çevirince M.K. de şiddet uyguladı. Banyoya girip, kapıyı kilitleyen H.K., KADES üzerinden yardım istedi.

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M.K.'YE UZAKLAŞTIRMA KARARI

Kısa sürede adrese gelen jandarma ekipleri, M.K.'yi gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden M.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün akşam yeniden ifadesine başvurulan M.K.'ye uzaklaştırma kararı verildi. Hatice K. ise devlet korumasına alındı.

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''DEVLET SAHİP ÇIKTI ARTIK KORKMUYORUM''

Mahkeme kararına sevindiğini belirten H.K., "Olayla ilgili tüm devlet kurumları, tek tek bana ulaştı. Beni ve çocuğumu koruma altına aldılar. Devlet bana sahip çıktı, artık korkmuyorum. Tek endişem; 2 yaşındaki çocuğumun ona verilmesi. Velayeti almak istiyorum. Çocuğum ona verilirse ona da zarar verebilir" diye konuştu.

(DHA)

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