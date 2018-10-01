HABER

Cinsel ilişkiyi kabul etmeyen erkek arkadaşını bıçakladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2018 14:34 | Son Güncelleme

Polis eve geldiğinde genç erkeği yüzü paramparça halde buldu, saldırgan kadının ise elbiseleri ve elleri kana bulanmıştı.

Cinsel ilişkiyi kabul etmeyen erkek arkadaşını bıçakladı!

27 yaşındaki kadın, sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek istedi ancak ret cevabı alınca evi kan gölüne çevirdi.

ABD Florida'daki Vero Beach'te yaşayan Katherine Tavarez, kendisiyle sevişmeyi kabul etmeyen erkek arkadaşını bıçakladı.

Saldırıdan sonra eve gelen polis, Tavarez'i elbiseleri ve elleri kanlı halde yakaladı.

Kurbanın yüzünde çok sayıda yara olduğu bildirilirken, gözaltına alınan kadın bu ayın sonunda mahkemeye çıkacak.

PARTNERRahat bırakın Aslı ve Murat’ıRahat bırakın Aslı ve Murat’ı
Çin Amerika'yla Yapacağı Güvenlik Toplantısını İptal EttiÇin Amerika'yla Yapacağı Güvenlik Toplantısını İptal Etti
Sütyenli klip çeken Kırgız şarkıcı: Ölüm tehditleri alıyorumSütyenli klip çeken Kırgız şarkıcı: Ölüm tehditleri alıyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki seks seks teklifi polis ABD vero breach Katherine Tavarez bıçaklama

En Çok Okunan Haberler

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi

Sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi

Dünyaca ünlü festivalin bilinmeyen yüzü

Dünyaca ünlü festivalin bilinmeyen yüzü

Sütyenli klip çeken Kırgız şarkıcı: Ölüm tehditleri alıyorum

Sütyenli klip çeken Kırgız şarkıcı: Ölüm tehditleri alıyorum

Japonya'da Trami tayfunu hayatı felç etti: 2 ölü

Japonya'da Trami tayfunu hayatı felç etti: 2 ölü

Son dakika! Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan belli oldu

Son dakika! Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan belli oldu

Fransa Cumhurbaşkanı’ndan olay görüntüler: Ülke bu kareyi konuşuyor

Fransa Cumhurbaşkanı’ndan olay görüntüler: Ülke bu kareyi konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.