Cinsel ilişkiyi kabul etmeyen erkek arkadaşını bıçakladı!

27 yaşındaki kadın, sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek istedi ancak ret cevabı alınca evi kan gölüne çevirdi.

ABD Florida'daki Vero Beach'te yaşayan Katherine Tavarez, kendisiyle sevişmeyi kabul etmeyen erkek arkadaşını bıçakladı.

Saldırıdan sonra eve gelen polis, Tavarez'i elbiseleri ve elleri kanlı halde yakaladı.

Kurbanın yüzünde çok sayıda yara olduğu bildirilirken, gözaltına alınan kadın bu ayın sonunda mahkemeye çıkacak.



