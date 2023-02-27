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Cinsel istismar ile suçlayıp katletmişti! Sözleri kan dondurdu: 'Bıçakla yaralayıp...'

27.02.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Mutlu Bozkurt (36), otobüs şoförü Ahmet Budak'ı (43) 15 yerinden bıçaklayarak öldürüp, çocukken cinsel istismarına uğradığını iddia etmişti. Yeniden yargılandığı davada 'takdir' indirimi ile yine müebbet hapis cezasına çarptırılan Bozkurt'un sözleri ise kan dondurdu. Olayı anlatan Bozkurt, "Kendisini öldürmek maksadı ile evinin önünde bekledim. Budak'ı bıçakla yaraladıktan sonra polis gelene kadar başında bekledim" dedi. İşte olayın detayları...

Cinsel istismar ile suçlayıp katletmişti! Sözleri kan dondurdu: 'Bıçakla yaralayıp...'

Dehşete düşüren olay, 12 Temmuz 2020'de Karacabey ilçesi Sırabademler Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çıkan Ahmet Budak, husumetli olduğu Mutlu Bozkurt ile sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Bozkurt, yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Budak'ı 15 yerinden bıçakladı. Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Budak hayatını kaybetti, gözaltına alınan Bozkurt ise işlemleri sonrası tutuklandı.

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İSTİNAF, YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

Mutlu Bozkurt hakkında 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istendi. Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bozkurt, yargılama sonunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bozkurt'un avukatı, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İtirazı değerlendiren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, bir tanığın dinlenilmediğine işaret edip, istismar iddiasının tespit edilebilmesi için olayın gerçekleştiği öne sürülen adres ile maktulün adresinin araştırılıp, belirlenmesini istedi. Ceza Dairesi, buna göre haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmesi gerektiğini belirtip, yerel mahkemenin kararını bozdu.

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'BIÇAKLA YARALAYIP, BAŞINDA BEKLEDİM'

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davaya Mutlu Bozkurt, SEGBİS aracılığı ile katıldı. Son sözü sorulan Bozkurt, 6 yaşında dedesi ile evine gittiği Ahmet Budak'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, sonrasında psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, "Olay günü, kendisini öldürmek maksadı ile evinin önünde bekledim. Budak'ı bıçakla yaraladıktan sonra polis gelene kadar başında bekledim" diyerek eski savunmasını tekrarladı.

Mahkeme heyeti, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı Mutlu Bozkurt'u cezasını, 'takdir' indirimi ile müebbet hapse çevirdi.

(DHA)

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cinayet cinsel istismar Bursa

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