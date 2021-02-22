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Cinsel istismar suçundan 35 yıl 7 ay hapis cezası alan baba tahliye edildi

22.02.2021 20:14 | Son Güncelleme:
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Cinsel istismar suçundan 35 yıl 7 ay hapis cezası alan baba tahliye edildi

Adana’da iki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasının ardından 35 yıl 7 ay hapis cezası alan M.A.K.'nin cezası, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Mahkeme, çocukların ve annenin ifadelerinde çelişki olduğunu belirterek, olayın yaşandığı güne ait çocuklar dışında başka görgü tanıklarının olmaması davanın bozulmasına gerekçe olarak gösterildi ve sanık babanın tahliyesine karar verildi.

Adana’da 5 ve 7 yaşındaki çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan M.A.K., ‘müstehcen içerik üretmekte çocukların kullanılması’, ‘çocuğun görebileceği yerlerde müstehcenlik’ ve ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçlarından 35 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adana 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, çocukların pedagog eşliğinde ifadeleri alınmıştı. Sanık M.A.K.’nin avukatı, çocukların iddiası sonrası tutuklu yargılanmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Adana Bölge Adliye Mahkemesi 12’nci Ceza Dairesi kararı bozarak sanığın tahliyesine karar verdi.

İFADELER ÇELİŞKİLİ BULUNDU

Verilen kararda anne B.K’nin ifadelerinde çelişki olduğu belirtilerek, mahkemede çocuklara olayı anlatması için hakim tarafından sorulan soruların da ‘yönlendirmeye bağlı’ sorular olduğu belirtildi. Daire, mağdur çocukların ilk aşamada söylemediği bazı ifadeleri daha sonra bahsetmesine de kararda yer verdi.

"TEK GÖRGÜ TANIĞI ÇOCUKLAR"

Sanık babanın tüm suçlamaları reddettiğine değinilen kararda, mağdur çocuklar dışında başka görgü tanıklarının olmadığı, kalabalık ortamlarda sanığın ailesi ve diğer aile bireyleriyle bir arada oldukları, fotoğraflarda çocukların gayet mutlu ve güler yüzlü oldukları, sanığın atılı cinsel istismar suçlarını işlediği yönünde aralarında evlilikleri boyunca sorunlar olduğu belirtilen ve mağdur çocukların velayeti konusunda M.A.K. ile aralarında çekişme ve husumet bulunan B.K.’nin ve mağdurların çelişkili ve hayatın olağan akışına aykırı beyanlarından başka delil bulunmamasına rağmen, beraat yerine mahkumiyet kararı verildiği ifadeleri yer aldı. Daire, dosya kapsamında eksiklerin giderilip, davanın yeniden görülmesine hükmederek, sanığın tutuklu kaldığı süreyi gerekçe gösterip, tahliyesine karar verdi.

(DHA)

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