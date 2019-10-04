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Cinsel saldırı davalarında yeni dönem! Yeni Yargı paketinde yer alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 11:44 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yeni Yargı Reformu Stratejisi hakkında açıklamalarda bulundu. Gül, "Cinsel saldırıya maruz kalmış, şiddete maruz kalmış kadın ya da çocuk bu suçun faili ile bir araya gelmeden ifade verebilecektir." dedi.

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem! Yeni Yargı paketinde yer alacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Trabzon Bölge Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. yENİ Yargı Reformu paketiyle ilgili önemli açıklamalarda buluna Gül, 'mağdur odaklı bir yaklaşım' izleneceğini belirtti.

Adalet Bakanı Gül, şu ifadeleri kullandı;

Reform 2023'e kadar bir yol haritası niteliğindedir. 2023'e kadar gerek kanun gerektiren düzenlemeler, gerek Cumhurbaşkanlığı kararı gerektiren düzenlemeler, gerek bakanlık ya da kurumların karar alması gereken süreçler, reform birebir hayata geçerek uygulanmaktadır ve nitekim birinci paket olarak Meclis'e gelen bir teklif oldu.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNDE YARGITAY YOLU

Pakette ifade özgürlüğünü daha da güçlendiren, düşünce özgürlüğünü daha da tahkim eden, çok önemli düzenlemeler bulunmaktadır. İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü hususunda Yargıtay yolunu açarak kanun yolunu genişletiyoruz.

CİNSEL SALDIRI DAVALARI

Cinsel suç mağdurlarının kayda alınan beyan ve görüntülerinin de kişisel veri olarak dava dosyasına saklanması ve gizliliği için her türlü tedbirlerin alınması yasal bir yükümlülük olarak geliyor.

Mağdur odaklı bir yaklaşım bizim temel yaklaşımlarımızdan birisi. İşte bu çerçevede adli görüşme odaları, çocuk izleme merkezleri gibi yerler ihdas edilerek burada cinsel saldırıya maruz kalmış, şiddete maruz kalmış kadın ya da çocuk bu suçun faili ile bir araya gelmeden ifade verebilecektir.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
bu kadar mı? bu mudur yani ? yazıkk çok yazık
gunaydddinnnn)))
sonuç ne olacak? tedbirli tahliye
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