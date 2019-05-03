Cinsel saldırısı davasında 144 yıl hapis cezası

İZMİR (AA) - İzmir'de, uyuşturucu ticareti yaptıklarını polise ihbar ettiğini düşündükleri G.Y. adlı kadına "cinsel saldırı"da bulundukları gerekçesiyle yargılanan 4 sanığa 144 yıl hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Müslüm Çağırdan, Uygar Çağırdan, Sadettin Bıçakçı, Serdar Subaşı ve başka suçtan tutuklu P.Y. ile avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, tutuklu sanıkların, "nitelikli cinsel saldırı, şantaj, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Savcı, Bıçakçı'nın, "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve ruhsatsız tabancayı taşıma veya bulundurma" suçlarından da cezalandırılmasını, P.Y'nin ise "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan beraatini talep etti.

Suçsuz olduklarını savunan sanıklar, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Müslüm ve Uygar Çağırdan ile Subaşı ve Bıçakçı'ya, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan yirmibirer, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan onikişer, "şantaj" suçundan da ikişer yıl hapis cezası ile yirmişer bin adli para cezası verdi