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Cinsel saldırısı davasında 144 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 10:49 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca ilçesinde, kendilerini polise ihbar ettiğini düşündükleri kadına "cinsel saldırı"da bulundukları gerekçesiyle yargılanan 4 sanık, 144 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de, uyuşturucu ticareti yaptıklarını polise ihbar ettiğini düşündükleri G.Y. adlı kadına "cinsel saldırı"da bulundukları gerekçesiyle yargılanan 4 sanığa 144 yıl hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Müslüm Çağırdan, Uygar Çağırdan, Sadettin Bıçakçı, Serdar Subaşı ve başka suçtan tutuklu P.Y. ile avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, tutuklu sanıkların, "nitelikli cinsel saldırı, şantaj, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Savcı, Bıçakçı'nın, "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve ruhsatsız tabancayı taşıma veya bulundurma" suçlarından da cezalandırılmasını, P.Y'nin ise "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan beraatini talep etti.

Suçsuz olduklarını savunan sanıklar, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Müslüm ve Uygar Çağırdan ile Subaşı ve Bıçakçı'ya, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan yirmibirer, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan onikişer, "şantaj" suçundan da ikişer yıl hapis cezası ile yirmişer bin adli para cezası verdi

Sanık Bıçakçı ayrıca "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2, ve "ruhsatsız tabancayı taşıma veya bulundurma" suçundan da 2 yıl hapis cezası ve 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını kararlaştıran heyet, P.Y'nin "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan beraatine karar verdi.

Sanıklar böylece 144 yıl hapis ve 82 bin lira adli para cezasına mahkum edildi.

- Olay

İzmir'in Buca ilçesinde 20 Mayıs 2018'de, uyuşturucu ticareti yaptıklarını polise ihbar ettiğini düşündükleri G.Y. adlı kadına cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle Müslüm Çağırdan, Uygar Çağırdan, Sadettin Bıçakçı ve Serdar Subaşı tutuklanmış, onlara yardım ettiği gerekçesiyle P.Y. gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet savcısı, Müslüm ve Uygur Çağırdan, Subaşı ile Bıçakçı hakkında "nitelikli cinsel saldırı, şantaj, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlamalarla, P.Y. hakkında ise "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla dava açmıştı.

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