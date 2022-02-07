HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Cinsel saldırıyla suçlanan Prens Andrew, Mart ayında ifade verecek

Cinsel saldırıyla suçlanan Prens Andrew, Mart ayında ifade verecek

07.02.2022 04:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ikinci oğlu Prens Andrew, hakkında devam eden cinsel saldırı davası kapsamında gelecek ay ifade verecek.

Cinsel saldırıyla suçlanan Prens Andrew, Mart ayında ifade verecek

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ikinci oğlu Prens Andrew, hakkında devam eden cinsel saldırı davası kapsamında gelecek ay ifade verecek.

York Dükü Prens Andrew'a, cezaevinde ölen cinsel suç hükümlüsü Jeffrey Epstein'ın çevresindeyken işlediği iddia edilen cinsel saldırı suçlamaları konusunda ABD'de suçlama yöneltiliyor.

Prens Andrew'a yönelik söz konusu davayı Virginia Giuffre açtı. Prens Andrew ise hakkındaki suçlamayı reddediyor.

Prens Andrew, ifadesini 10 Mart'da Londra'da verecek.

Çocukluğunda, Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile güç sahibi arkadaşlarının seks ticareti ve istismarının kurbanı olduğunu söyleyen Amerikalı Virgina Giuffre, 17 yaşındayken York Dükü'nün kendisine üç kez cinsel saldırıda bulunduğunu belirtiyor.

Giuffre, Prens Andrew'un kendisini Ghislaine Maxwell'in Londra'daki evinde, Epstein'ın New York'taki malikanesinde ve Epstein'ın ABD Virgin Adaları'ndaki özel adasında taciz ettiğini söylüyor.

Hüküm giymiş bir cinsel suçlu olan Jeffrey Epstein, hakim karşısına çıkarılmayı beklediği cezaevinde 2019 yılında hücresinde ölü bulundu. Ölümü resim kayıtlara intihar olarak geçti.

61 yaşındaki Prens Andrew hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Avukatları iddiaya karşın Dük'ün jüri önüne çıkmaya hazır olduğunu söyledi.

York Dükü, İngiltere'de herhangi bir yasal işlemle karşı karşıya değil.

İngiltere'de yayın yapan ve haberi ilk duyuran Daily Telegraph gazetesine göre, iki gün sürmesi beklenen ifade işlemi Giuffre'nin avukatları David Boies ve Sigrid McCawley tarafından yürütülecek.

Prens Andrew'un kişisel sorularla karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

İfade haberi, Kraliçe'nin tahttaki 70'inci yılını kutladığı gün geldi.

Avustralya'da yaşayan 38 yaşındaki Virginia Giuffre ve avukatı David Boies.

Davaya bakan ABD'li Yargıç Lewis Kaplan, her iki tarafın da tanıklarını ifade etmesi için Mayıs ayının ortasında son bulacak bir zaman çizelgesi belirledi.

Yargıç Kaplan, 14 Temmuz'a kadar tüm delillerin değiş tokuş edilmesini ve ifadelerin tamamlanmasını istiyor. Bu, tanıkların avukatları tarafından alınan ve daha sonra mahkemede kullanılmak üzere kaydedilen ifadeleri anlamına geliyor.

Bu, hem prensin hem de Giuffre'nin tüm bildiklerinin kayda geçirilmesi demek. Bu nedenle her iki taraf ve belki başkaları da, çok özel ve kişisel sorularla karşı karşıya kalacak.

Bu haftanın başlarında yargıç, Prens Andrew'un eski asistanı Robert Olney'nin ifadesini almak için İngiliz mahkemelerinden resmi talepte bulundu.

ABD'li yargıç ayrıca Prens Andrew'u Mart 2001'de Londra'daki Tramps isimli gece kulübünde Giuffre olabilecek genç bir kadınla gördüğünü söyleyen Shukri Walker'ın da ifadesini de talep etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Washington'da Scholz-Biden buluşmasıWashington'da Scholz-Biden buluşması
Erdoğan karantinadan gençlere seslendi: Bizi eve hapsettilerErdoğan karantinadan gençlere seslendi: Bizi eve hapsettiler
Kaddafi ölmedi mi? Eski muhafızından olay açıklamaKaddafi ölmedi mi? Eski muhafızından olay açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dekoltesi olay oldu! "Sütyen mi string mi?"

Dekoltesi olay oldu! "Sütyen mi string mi?"

Sanayide doğalgaz kısıtlaması kaldırılıyor

Sanayide doğalgaz kısıtlaması kaldırılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile telefonda görüştü

Paylaşımı tepki çekmişti! Derya Büyükuncu hakkında flaş karar

Paylaşımı tepki çekmişti! Derya Büyükuncu hakkında flaş karar

Uzman çavuş dehşeti! Ağır yaralı halde 5 kat sürünerek indi

Uzman çavuş dehşeti! Ağır yaralı halde 5 kat sürünerek indi

Mahmutyazıcıoğlu'nun katilinin ifadesi akıllara durgunluk verdi

Mahmutyazıcıoğlu'nun katilinin ifadesi akıllara durgunluk verdi

İlginizi Çekebilir

Boşanma adımı iddiası! Açıklama geldi

Boşanma adımı iddiası! Açıklama geldi

Profesyonel yılan avcısı! 251. kez ısırıldı

Profesyonel yılan avcısı! 251. kez ısırıldı

Öğrenince şok yaşadı! Başka bir erkeğin spermlerinin...

Öğrenince şok yaşadı! Başka bir erkeğin spermlerinin...

Canlı yayında muhabir kovulunca spiker donup kaldı

Canlı yayında muhabir kovulunca spiker donup kaldı

Daha fazla dayanamad! “Güzel ve sarışınım” diyerek isyan etti

Daha fazla dayanamad! “Güzel ve sarışınım” diyerek isyan etti

Çocukken vücut geliştirme bağımlısıydı! Son hali şoke etti

Çocukken vücut geliştirme bağımlısıydı! Son hali şoke etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.