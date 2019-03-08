Bu fotoğraf büyük tartışma yarattı!

Ancak, etkileyici bir fotoğrafla ölümsüzleşen tek bir an, bir çok kişinin dikkatini çekti.

Fotoğrafta, King sandalyesinde oturuyor ve ifadesiz bir şekilde yere bakıyor. Yanında ayakta duran King ellerini havaya kaldırarak konuşuyor.

Fotoğraf kısa sürede internet üzerinde yayıldı ve birçok kişi yorumlarında King'in soğukkanlılığını ve profesyonelliğini övdü. Fotoğraf aynı zamanda cinsiyet ve ırk algılarıyla ilgili bir tartışmayı da alevlendirdi.

Fotoğraf, söyleşinin ateşli bir anında Kelly doğrudan kameraya konuşup, masum olduğunu iddia ederken çekildi.

Sosyal medyada birçok kişi, King'in söyleşiye odaklanıp, duruşunu bozmamasını övdü.

"Şimdiye dek gördüğüm en güçlü fotoğraflardan biri. Gayle King harika. Hepimiz hayattaki saçmalıklara karşı böyle sakin olalım."

"R Kelly kameraya konuştuğu kadar Gayle ile konuşmuyor bile. Bu röportajın bir başka sahne performansı olmasını istiyor. Gayle'in mükemmel ve soğukkanlı tarzına hazır değil."

King'in yakın dostlarından Oprah Winfrey de "sakin ve sabit odağını" koruduğu için gazeteciyi övenler arasındaydı. TV yapımcısı ve yazar Shonda Rhimes ise Kelly'nin verdiği tepkiyi "usta işi bir soğukkanlılık ve kararlılık" sergilediğini söyledi.