Cinsel sorununuzun üstesinden pelvik kaslarını harekete geçiren egzersizle gelin

Lunge hareketi aslında alt vücut kasları için oldukça etkili bir egzersizdir. Egzersiz boyunca denge ve gücü korumak için karın kasları ile kalçadan destek alınır.Quadriceps olarak adlandırılan üst ön bacak kasları ve kalça kasları ise, lunge egzersizlerinin en yoğun etki gösterdiği bölgelerdir.

NASIL YAPILIR?

Hareket bir ayağın yerde sabit şekilde kalması ve diğer ayakla öne doğru hamle yapılması temeline dayanır. Bu öne hareket sırasında bacakların omuz genişliğinde açılması yeterlidir. Bu hareket ile pelvik kaslarınızı güçlendirir ve kalça kaslarınızı sıkılaştırabilirsiniz. Bu egzersizi her bacak için 15 kez tekrarlayabilir ve dilerseniz dambıl kullanabilirsiniz. Evde dambıl olmaması durumunda ise su dolu pet şişelerde yardımcı olur.



