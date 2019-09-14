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Cinsel taciz hükümlüsü eğlence mekanında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 18:59 | Son Güncelleme

Cinsel taciz hükümlüsü eğlence mekanında yakalandı

Bartın'da cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi eğlence mekanında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 30 ekip dün gece saatlerinde, Gürgenpınarı, Terkehaliller ve Karasu köyü ile Kozcağız beldesindeki 5 eğlence mekanında uygulama yaptı.

Eğlence mekanlarında bulunanların kimlik kontrolleri yapılan uygulamada, küçük yaşta çocuğa cinsel istismar suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C. (49), yakalandı.

İ.C, jandarma ekiplerince Bartın Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Ayrıca uygulamalarda bir işletmeye sigara içilmesi, bir işletmeye ise çalışanların kimlik bildirimlerini yapmamaktan işlem yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Jandarma Yakalama

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