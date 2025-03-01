Cinsellik hakkında yanlış bilinen 8 gerçek! Kulaktan kulağa efsaneleşmiş hatalar…

Yıllardır kulaktan dolma fikirlerle çekindiğimiz ve üstüne gidemediğimiz bir konudur. Cinsellik konusunda efsaneleşmiş birçok yanlış bilgi bulunmaktadır.
Yanlış! Araştırmalar, kadınların da erkekler kadar cinsel istek duyduğunu gösteriyor. Ancak toplumda kadınların bu konuda daha çekingen olmaları gerektiği öğretilmiş olduğu için, isteklerini ifade etmeleri zor olabiliyor.
Kısmen doğru, ancak nedenini bilmek önemli. Çoğu kadın vajinal birleşme ile değil, klitoral uyarılma ile orgazma ulaşır. Yani doğru tekniklerle ve partnerin anlayışıyla bu durum değişebilir.
Bu efsane tamamen yanlış! Bilimsel çalışmalar, ayak büyüklüğü ile cinsel organın boyutu arasında doğrudan bir bağlantı olmadığını gösteriyor. Yani bu tarz inanışlara fazla takılmamak gerekiyor.
Kesinlikle yanlış! Birçok cinsel yolla bulaşan hastalık (CYBH), uzun süre belirti göstermeden ilerleyebilir. Örneğin, klamidya veya HPV gibi hastalıklar belirti vermeden vücutta kalabilir. Bu yüzden düzenli sağlık kontrolleri şart.
Yanlış bir inanış daha. Kızlık zarı her kadında farklı yapıdadır ve ilk ilişkide mutlaka kanama olması gerekmez. Hatta bazı kadınlarda hiç kanama olmayabilir çünkü kızlık zarı esnek olabilir veya doğuştan hiç olmayabilir.
Gerçekçi olmayan bir efsane. Erkeklerin de stres, yorgunluk ve psikolojik nedenlerle cinsel isteksizlik yaşaması gayet normaldir. Bu yüzden, her zaman hazır olmalarını beklemek yanlış bir baskı oluşturur.
Kesinlikle yanlış! Mastürbasyon, cinsel sağlığın doğal bir parçasıdır ve herhangi bir zararı yoktur. Aksine, stresi azaltabilir, uyku düzenini iyileştirebilir ve vücudu tanımaya yardımcı olabilir.
Tamamen yanlış! Cinsellik her yaşta yaşanabilir ve sağlıklı bir cinsel yaşam ileri yaşlarda da mümkündür. Hatta araştırmalar, aktif bir cinsel hayatın yaşlanma sürecini olumlu etkilediğini gösteriyor.
Cinsellik hakkında bildiğin başka efsaneler var mı? Yorumlara yazmayı unutmayın.
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