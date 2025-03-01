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Cinsellik hakkında yanlış bilinen 8 gerçek! Kulaktan kulağa efsaneleşmiş hatalar…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
01.03.2025 09:54
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Cinsellik, yıllardır birçok efsane ve yanlış bilgiyle çevrili bir konu. Çoğumuz kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyoruz, ancak bilim ve araştırmalar birçok eski inanışı çürütmüş durumda. İşte cinsellik hakkında yanlış bilinen 8 gerçek…

Cinsellik hakkında yanlış bilinen 8 gerçek! Kulaktan kulağa efsaneleşmiş hatalar…

Yıllardır kulaktan dolma fikirlerle çekindiğimiz ve üstüne gidemediğimiz bir konudur. Cinsellik konusunda efsaneleşmiş birçok yanlış bilgi bulunmaktadır.

1. 'KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA AZ CİNSEL İSTEK DUYAR'

Yanlış! Araştırmalar, kadınların da erkekler kadar cinsel istek duyduğunu gösteriyor. Ancak toplumda kadınların bu konuda daha çekingen olmaları gerektiği öğretilmiş olduğu için, isteklerini ifade etmeleri zor olabiliyor.

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2. 'CİNSEL BİRLİKTELİK SIRASINDA KADINLARIN ORGAZM OLMASI ÇOK ZORDUR'

Kısmen doğru, ancak nedenini bilmek önemli. Çoğu kadın vajinal birleşme ile değil, klitoral uyarılma ile orgazma ulaşır. Yani doğru tekniklerle ve partnerin anlayışıyla bu durum değişebilir.

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3. 'BÜYÜK AYAK = BÜYÜK CİNSEL ORGAN'

Bu efsane tamamen yanlış! Bilimsel çalışmalar, ayak büyüklüğü ile cinsel organın boyutu arasında doğrudan bir bağlantı olmadığını gösteriyor. Yani bu tarz inanışlara fazla takılmamak gerekiyor.

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4. 'CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR SADECE GÖRÜNÜŞTE BELİRTİ VERİR'

Kesinlikle yanlış! Birçok cinsel yolla bulaşan hastalık (CYBH), uzun süre belirti göstermeden ilerleyebilir. Örneğin, klamidya veya HPV gibi hastalıklar belirti vermeden vücutta kalabilir. Bu yüzden düzenli sağlık kontrolleri şart.

5. 'İLK GECE KANAMA OLMAZSA, KIZLIK ZARI BOZULMAMIŞTIR'

Yanlış bir inanış daha. Kızlık zarı her kadında farklı yapıdadır ve ilk ilişkide mutlaka kanama olması gerekmez. Hatta bazı kadınlarda hiç kanama olmayabilir çünkü kızlık zarı esnek olabilir veya doğuştan hiç olmayabilir.

6. “ERKEKLER HER ZAMAN CİNSELLİĞE HAZIRDIR”

Gerçekçi olmayan bir efsane. Erkeklerin de stres, yorgunluk ve psikolojik nedenlerle cinsel isteksizlik yaşaması gayet normaldir. Bu yüzden, her zaman hazır olmalarını beklemek yanlış bir baskı oluşturur.

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7. 'MASTÜRBASYON ZARARLIDIR'

Kesinlikle yanlış! Mastürbasyon, cinsel sağlığın doğal bir parçasıdır ve herhangi bir zararı yoktur. Aksine, stresi azaltabilir, uyku düzenini iyileştirebilir ve vücudu tanımaya yardımcı olabilir.

8. 'CİNSELLİK SADECE GENÇLER İÇİNDİR'

Tamamen yanlış! Cinsellik her yaşta yaşanabilir ve sağlıklı bir cinsel yaşam ileri yaşlarda da mümkündür. Hatta araştırmalar, aktif bir cinsel hayatın yaşlanma sürecini olumlu etkilediğini gösteriyor.

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Cinsellik hakkında bildiğin başka efsaneler var mı? Yorumlara yazmayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
orgazm Cinsellik Aşk
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