Cinsiyet değiştiren Jessica Alves, Jennifer Lopez'e benzemek için 100 ameliyat geçirdi! Harcadığı rakam dudak uçuklattı

Dünyada ‘Ken Bebek’ lakabıyla tanınan fenomen geçtiğimiz yıllarda geçirdiği cinsiyet değiştirme operasyonuyla kendisini ‘Barbie’ olarak tanımlamaya başladı.

Geçirdiği estetik operasyonlar çok konuşulan Jessica Alves şimdi de Jennifer Lopez'e benzemek için geçirdiği ameliyat ve harcadığı parayla sosyal medyada viral oldu.

Jennifer Lopez'in Donatella Versace tarafından tasarlanan ve 42'nci Grammy Ödülleri töreninde giydiği kıyafet, hala daha ününü koruyor. Dikkat çeken yeşil elbisenin bir taklidini edinen Brezilyalı televizyon yıldızı Alves, daha sonra Jennifer Lopez'in o görüntüsüne benzemek için 100 ameliyat geçirdi. Ameliyatların bedeli ise tam 1 milyon dolar olarak açıklandı.

Sosyal medyada gündem olan görüntüye 'E aynısı olmuş', 'Bir tek elbise benzemiş', 'Baya bir benzemiş', 'Aynısı olmuş helal olsun' gibi mizahi yorumlar yapıldı.





