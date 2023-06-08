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Cinsiyet değiştiren Jessica Alves, Jennifer Lopez'e benzemek için 100 ameliyat geçirdi! Harcadığı rakam dudak uçuklattı

08.06.2023 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmişten beri Barbie bebeklere büyük bir hayranlık duyan Jessica Alves, önceleri "Ken Bebek" olarak tanınıyordu. Alves, geçirdiği cinsiyet değiştirme operasyonuyla birlikte Barbie'ye benzemek için çeşitli ameliyatlar oldu. Ünlü isim şimdi de Jennifer Lopez'in Versace pozuna benzemek için 100 ameliyat geçirdi.

Cinsiyet değiştiren Jessica Alves, Jennifer Lopez'e benzemek için 100 ameliyat geçirdi! Harcadığı rakam dudak uçuklattı

Dünyada ‘Ken Bebek’ lakabıyla tanınan fenomen geçtiğimiz yıllarda geçirdiği cinsiyet değiştirme operasyonuyla kendisini ‘Barbie’ olarak tanımlamaya başladı.

Geçirdiği estetik operasyonlar çok konuşulan Jessica Alves şimdi de Jennifer Lopez'e benzemek için geçirdiği ameliyat ve harcadığı parayla sosyal medyada viral oldu.

Jessica Alves

Jennifer Lopez'in Donatella Versace tarafından tasarlanan ve 42'nci Grammy Ödülleri töreninde giydiği kıyafet, hala daha ününü koruyor. Dikkat çeken yeşil elbisenin bir taklidini edinen Brezilyalı televizyon yıldızı Alves, daha sonra Jennifer Lopez'in o görüntüsüne benzemek için 100 ameliyat geçirdi. Ameliyatların bedeli ise tam 1 milyon dolar olarak açıklandı.

Jessica Alves 2

Sosyal medyada gündem olan görüntüye 'E aynısı olmuş', 'Bir tek elbise benzemiş', 'Baya bir benzemiş', 'Aynısı olmuş helal olsun' gibi mizahi yorumlar yapıldı.

Jennifer Lopez

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