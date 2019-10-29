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Cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi; engelleyen kuzenini vurdu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 18:17 | Son Güncelleme

  TUTUKLANDI  Konya'nın Emirgazi ilçesinde, sevdiği İ.K.'yi evinden kaçırmak isterken, engel olan kızın kuzeni Şenol K.'yi tabancayla vurarak, yaralayan Özlem K.

TUTUKLANDI

Konya'nın Emirgazi ilçesinde, sevdiği İ.K.'yi evinden kaçırmak isterken, engel olan kızın kuzeni Şenol K.'yi tabancayla vurarak, yaralayan Özlem K. (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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