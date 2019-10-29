Cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi; engelleyen kuzenini vurdu (2)

TUTUKLANDI \nKonya'n\u0131n Emirgazi il\u00e7esinde, sevdi\u011fi \u0130.K.'yi evinden ka\u00e7\u0131rmak isterken, engel olan k\u0131z\u0131n kuzeni \u015eenol K.'yi tabancayla vurarak, yaralayan \u00d6zlem K. (27), sevk edildi\u011fi adliyede \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131. Burun esteti\u011finde b\u00fcy\u00fck kolayl\u0131k! Bak\u0131n nas\u0131l yap\u0131l\u0131yormu\u015fY\u00f6netmen \u00f6nce sert \u00e7\u0131kt\u0131, sonra \u00f6z\u00fcr dilediHDP \u00f6n\u00fcndeki eylemde 57'nci g\u00fcn (2)
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