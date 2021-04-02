Çıplak ayakla turşu kazanına giren işçi nerede, hangi firmada çalışıyor? Skandalla ilgili yeni gelişme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yer alan bir turşu fabrikasında yaşanan skandal olayın ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. İzleyenlerin adeta midesini bulandıran çıplak ayakla turşu kazanına giren işçi videosunun çalıştığı fabrika bakanlık tarafından mühürlendi. İşte, ayrıntılar...

TURŞU KAZANINA ÇIPLAK AYAKLA GİREN İŞÇİ OLAYINDA GELİŞME

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk yaşanan skandal olay ile ilgili şunları söyledi:

”Son günlerde sosyal medyada hepimizi rahatsız eden, olumsuz etkileyen ve vatandaşımızın tepkisini çeken bir görüntü ortaya çıktı. Konuyla ilgili olarak bakanlığımız süreci yakından takip etti, yapılan çalışmada görüntü çekilen yerin Manisa’nın Turgutlu ilçesi olduğu tespit edildi.

Sayın Bakanımız bizi talimatlandırdı. Biz de bugün burada ekiplerimizle birlikte çalışma yaptık. Olumsuz görüntü ile ilgili numunelerimizi aldık ve cezai işlemlerimizi uyguladık. Bulunduğumuz yerde işletmenin faaliyetlerini durdurduk, mühürledik ve cezasını yazdık. Vatandaşımız müsterih olsun, bakanlığımız gıda konusunda ki işlemleri büyük bir hassasiyetle inceliyor.

Sosyal medyaya yansıyan olay neticesinde işletme tespit edildi. Bu konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu ve idari yaptırımlar uygulandı, mühürleme yapıldı”

