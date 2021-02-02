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  4. ‘Çıplak Kovboy’ Times Meydanı’nda ilginç görüntüler oluşturdu

‘Çıplak Kovboy’ Times Meydanı’nda ilginç görüntüler oluşturdu

02.02.2021 16:43 | Son Güncelleme:
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ABD’nin New York kentinde etkili olan kar yağışına aldırmayan ‘Çıplak Kovboy’ olarak bilinen Robert John Burck, gitarıyla şarkı söylediği Times Meydanı’nda ilgi odağı oldu.

ABD’de etkili olan kar yağışı New York kentinde yaşayanların günlük hayatını olumsuz etkiledi.

İLGİ ODAĞI OLDU

Uçuşların bir kısmının durdurulduğu kar yağışını fırsat bilen New Yorklular, Times Meydanı’na akın etti. Kar küreme araçlarının yolları açmaya çalıştığı kentte, karın tadını çıkan New Yorklular, Çıplak Kovboy olarak tanınan ABD’li aktör ile karşılaştı. Çıplak Kovboy olarak bilinen Robert John Burck, kar yağışına aldırmadan Times Meydanı’nda gitarıyla karşı söyledi. New Yorklulara eğlenceli anlar yaşatan Çıplak Kovboy, New York’ta yaşayanların ilgi odağı oldu.

Robert John Burck, daha önce de Times Meydanı’nda gitar çalarak şarkı söylemişti.

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