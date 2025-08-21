Çıraklıktan ustalığa... Isparta'lı kadın deri sanatında ilham kaynağı oldu: "Pes etmeyin, çabalayın, var olun"

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde el sanatlarıyla uğraşan Deniz Öngün, geleneksel deri işçiliğinde yıllar içinde kazandığı deneyimle çalışmalarını sürdürüyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün açtığı deri kursuna 13 yıl önce kursiyer olarak katılan Öngün, bugün aynı kurumda "usta öğretici" unvanıyla görev yapıyor.

El emeği ürünlerinde deriye ilmek ilmek hayat veren Öngün, kursiyerlerine de bu sanatın tekniklerini aktarıyor.

"EVDE OTURMAYIN, DERİYE DOKUNUN"

27 yıllık evli ve 2 çocuk annesi olan Deniz Öngün, çocuklarını büyüttükten sonra kendini geliştirmek ve üretmek için el sanatlarına yöneldiğini belirterek, deriyle tanıştığı ilk günden bu yana geçen süreçte yalnızca kendini değil, yüzlerce kadını da bu sanatla tanıştırdığını ifade etti. Bugün 16 kursiyeriyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Öngün, kadınlara seslenerek, "Halk Eğitimi Merkezi'nin kurslarına katılıp ev ekonomisine katkıda bulunun" dedi.

"DERİNİN RUHUNU HİSSEDİYOR"

Deniz Öngün, dericiliğin zanaat ve sabır gerektiren bir iş olduğunu belirtiyor. Dağlama (yakma), boyama, vurma, gölgelendirme ve renklendirme gibi tekniklerle ürünler hazırlayan Öngün, özellikle sığır derisi ve vaketa (bitkisel tabaklanmış) deri kullanmayı tercih ediyor. Bu malzemelerin doğal yapısı ve işlenmeye uygunluğu, tasarımlarında hayal gücünü yansıtmasına imkân sağlıyor. "Deriye dokunduğumda huzur hissediyorum. Doğaya ve geçmişe dokunuyormuşum gibi. Bu his bana güç veriyor" diyen Öngün, sanatına olan bağlılığını böyle ifade ediyor.

"GELENEKSEL MOTİFLER, MODERN DOKUNUŞLAR"

Deniz Öngün, tasarımlarında geleneksel Türk motiflerini çağdaş formlarla birleştiriyor. Kemer, cüzdan, çanta ve dekoratif ev aksesuarları gibi ürünler tasarlayan Öngün, her bir parçayı özel birer hikaye olarak nitelendiriyor. Tasarım sürecinde derinin yumuşaklığı veya sertliği ile model ve desen seçimini belirlediğini ifade ediyor.

"BU SANATIN RUHU VAR"

Öğrencilerine sadece teknik bilgi vermekle kalmayıp, bu işin ruhunu da aşılamaya çalıştığını vurgulayan Deniz Öngün, kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda da kendini sorumlu hissettiğini belirterek, "Bu sadece bir üretim süreci değil. Gelenekleri, sabrı ve estetik anlayışı da beraberinde taşıyor. Ben de bu ruhu kursiyerlerime yansıtmaya çalışıyorum" dedi.

"PES ETMEYİN"

Deniz Öngün, dericiliğin sabır ve istikrar gerektirdiğini belirtiyor. Ürünlerini Eğirdir Belediyesi'ne ait teşhir alanlarında, sergi ve fuarlarda sergileyen Öngün, aynı zamanda internet üzerinden satış yapıyor. Bu sayede hem yerel hem de ulusal ölçekte tanıtım ve gelir elde etme imkanı buluyor. Öngün, bir ürünün yaklaşık bir hafta içinde hazırlandığını ifade etti.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır