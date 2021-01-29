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Çirkin görüntüden eser yok... Koyu renk ojeleri tek adımda çıkarmanın kolay yolu!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 29.01.2021 08:26 | Son Güncelleme:
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Manikür trendleri mevsime göre değişir, ancak bazı oje renklerinin modası asla geçmez. Siyah, bordo ve kırmızı renk oje kadınlar için vazgeçilmezdir. Ancak bu koyu renk ojelerin görüntüsü her ne kadar şık dursa da çıkarma işlemi bir o kadar yorucu olur; ve ne kadar uğraşırsanız uğraşın çirkin görüntüden kurtulamazsınız. Neyse ki çözümü bulduk.

Bazı oje renklerinin çıkarılması diğerlerine göre çok daha kolaydır. Daha inatçı ojelerse, koyu kırmızı, siyah veya bordo gibi kırmızı tabanlı olanlardır ve tırnaklarınızdan rengi çıkarmaya çalışırken kesinlikle parmaklarınızda çirkin lekeler bırakabilirler. Korkmayın, oje çıkarmayı başarılı ve sorunsuz hale getirmenin kusursuz yolları var.

ÇÖZÜM 1: PAMUĞU TIRNAKLARINIZDA BEKLETİN

Adım 1: Yuvarlak bir pamuklu pedi, tırnaklarınıza göre veya daha küçük parçalara kesin (beş veya altı parça yeterli olacaktır).
Adım 2: Her bir pamuk parçasını asetona iyice batırın ve her tırnağın üzerinde birkaç dakika bırakın.

  1. Adım: Pamuğa sıkıca bastırın ve tırnağın yüzeyi boyunca parmağınızın ucuna doğru sürükleyin. Renk kolay ve etkili bir şekilde çıkmalıdır.

İşin püf noktası: Pamuk parçalarınız tırnağa paralel kalmalı ve çıkarırken rengi yaymamak için cilde veya tırnak etlerine değmemelidir.

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ÇÖZÜM 2: TIRNAKLARINIZI KASE İÇİNDE BEKLETİN

Bir kaseye içine yeteri kadar aseton koyduktan sonra ojeli tırnakları içine batırın. 20 saniye bekletin ve pamukla tek bir dokunuşla silin.

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