"Çirkin sözleri en sert şekilde kınıyor ve iade ediyoruz"

TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Katil ve terörist bir devletin Başbakanının Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin sözleri kabul edilemezdir. En sert şekilde bunu kınıyor ve iade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, "İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 6 bin 500 kadın, çocuk ve masum Filistinlilere yıllardır yaptıkları zulmü yok sayarak, utanmadan sıkılmadan Türkiye ve dünya Müslümanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yine dil uzattığını" belirtti.

Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerini "densizlik" olarak niteleyen Turan, "Katil ve terörist bir devletin başbakanının Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin sözleri kabul edilemezdir. En sert şekilde bunu kınıyor ve iade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Irkçı-faşist Netanyahu'nun Filistinlilere uyguladığı insanlık dışı şiddet ve zulümlerini unutturabilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaretamiz ifadeler kullandığına" işaret eden Turan, Netanyahu'nun "bu hadsiz ve densiz çıkışlarıyla kendi iç dünyasındaki zavallılığını, zayıflığını ve İsrail'in dünyadaki yalnızlığını Erdoğan üzerinden örtmeye çalıştığına" dikkati çekti.