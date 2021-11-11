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Citroen'den ticari araçlar için kasım ayında da süren faizsiz kredi kampanyası

11.11.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Citroen'in ticari araçlarda faizsiz kredi kampanyası kasımda da sürüyor.

Citroen'den ticari araçlar için kasım ayında da süren faizsiz kredi kampanyası

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, Berlingo Van, 45 bin TL için 12 ay vadeli ve sıfır faizle ay boyunca 207 bin liradan satışa sunuluyor.

Citroen'den kasım kampanyasıCitroen'den kasım kampanyası

CITROEN'İN KAMPANYA DETAYLARI

Jumpy model ailesi 60 bin TL için sıfır faizle 12 ay vade, 90 bin TL için yüzde 0,99 faizle 18 ay vade seçenekleriyle satın alınabiliyor. Jumper ise 12 ay vadede 60 bin TL için faizsiz, 18 ay vadede 90 bin TL için yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor.

Kredi kampanyalarıyla birlikte Jumpy, 319 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 1.400 kilograma kadar yükleme kapasitesine sahip, 6 ileri manuel vitesli Jumpy Van ise 262 bin liralık fiyatıyla avantaj sağlıyor. 140 HP gücündeki Citroen Jumper ise 269 bin liradan başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

(AA)

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