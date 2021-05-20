Citroen fiyatlarında müthiş avantajlar başladı

Segmentinin en sevilen modellerinden Citroën C5 Aircross SUV’ye ise 100.000 TL için 12 ay %1,09 faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor. Bununla birlikte, kompakt hatchback sınıfına SUV havası getiren yeni C4, lansmana özel 219 bin TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Yeni C4’te de yine ay boyunca 60.000 TL için 12 ay %0,99 faiz oranı geçerli oluyor. Kapanma döneminde hizmetlerini kesintisiz olarak sürdüren Citroën, online canlı görüşme aracılığıyla müşterileri bayilerle buluşturuyor.

Citroën, yaz aylarına yeni bir otomobille girmek isteyenler için çok özel satın alma ve faiz seçenekleri sunuyor. Citroën’in Mayıs kampanyası kapsamında, 167 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışta olan yeni C3 modelinde 50.000 TL için 12 ay boyunca 0 faiz veya 5.000 TL nakit alım desteği geçerli oluyor.

Ayrıca, segmentinin en sevilen modellerinden Citroën C5 Aircross SUV’ye 100.000 TL için12 ay %1,09 faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor. Tasarımı, konforu ve teknolojisiyle kompakt hatchback sınıfına SUV havası getiren yeni C4 ise lansmana özel 219 bin TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Yeni C4’te yine ay boyunca 60.000 TL için 12 ay %0,99 faiz oranı geçerli oluyor.