KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Çizilen porselen tabaklarınızı çöpe atmayın. Çözümü son derece kolay!

Çizilen porselen tabaklarınızı çöpe atmayın. Çözümü son derece kolay!

01.03.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulaşık makinelerinin insan hayatında önemli bir yeri var. Hem zamandan hem sudan sağladığı enerji tasarrufu sayesinde paha biçilemez bir seçenek sunuyor. Ama ne yazık ki her güzel şeyin bir bedeli olabiliyor. Bulaşık makineleri maalesef porselen tabakları çizebiliyor. "Ah keşke porselenlerim çizilmese" diyorsanız sizi bu durumdan kurtaracak pratik çözüm önerileri ile karşınızdayız!

Çizilen porselen tabaklarınızı çöpe atmayın. Çözümü son derece kolay!

Porselen tabaklar her zaman güzelliğiyle kendine hayran bırakır. Ama ufacık bir çizik bu güzelliğin gölgelenmesine neden olabilir. Gerek bulaşık tabletleri gerek tuz ve parlatıcı kullanımı gibi işlemler çiziklere yol açabilir. Bu yüzden porselen tabaklarınızdan vazgeçip çöpe atmayın. İşte porselen tabaklarınızdaki çiziklerden kurtulmanın son derece basit yolları!

PORSELEN TABAKLARDAKİ ÇİZİKLERDEN KURTULMAK MÜMKÜN MÜ?

Bulaşık makinesi ya da farklı nedenlere bağlı olarak porselen tabaklarda çizikler görülebilir. Bu görüntü ise çoğu zaman can sıkıcı olur. Neyse ki hayatta hiçbir şey çözümsüz değil. Üç ayrı yöntem kullanarak çiziklerden kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz. Bu yöntemlerle porselen tabaklardaki çizik derdine son verebilirsiniz.

KARBONATIN ÇİZİKLER ÜZERİNDEKİ MUCİZEVİ ETKİSİ

Karbonatın enteresan konulara olan faydası çoğu zaman dikkat çeker. Porselen tabaklardaki çizikler konusunda da bir hayli katkı sağlar. Üstelik son derece basit ve ekonomik bir yöntem. Bunun için ise izlemeniz gereken adımlar:

  • Bir kap içerisinde 1 çorba kaşığı su ve 3 çorba kaşığı karbonatı karıştırın.

  • Macun kıvamı almasını sağlayın.

  • Bir bez yardımıyla porselenleri bu macunla ovalayın.

  • Ardından da yıkayın. İşte bu kadar!

LİMONLA PORSELEN ÇİZİKLERİNE ELVEDA

Eğer ortada bir şeyleri temizleme konusu varsa o noktada devreye limonun girmesine şaşırmamak lazım. Bu yöntemle porselen tabaklarınızdaki çiziklere veda edebilirsiniz.

  • Tabakların içine göz kararı bir oranda karbonatı yayın.

  • Bir limonu ortadan ikiyi ayırın.

  • Yarım limonun iç kısmıyla tabaktaki karbonatı ovalayarak temizleyin.

PORSELEN ÇİZİKLERİNİ ÇIKARMADA DENEYSEL BİR YÖNTEM

  • Geniş bir tencerenin içine porselen tabakları koyun.

  • Tabakların üst kısımları kapanana kadar tencereye süt ekleyin.

  • Orta ateşte 45 dakika kadar kaynatın.

  • Sütün etkisiyle porselenlerdeki çiziklerin yok olmaya başladığını görebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Süpürgelik temizliği böyle mi yapılıyormuş?" dedirtecek yöntemler!"Süpürgelik temizliği böyle mi yapılıyormuş?" dedirtecek yöntemler!
Saç tellerinizi kalınlaştırmanın doğal yollarıSaç tellerinizi kalınlaştırmanın doğal yolları
İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif önerilerİlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O hariç tüm çocuklarını paylaştı! Kızı Gülşen dikkat çekti

O hariç tüm çocuklarını paylaştı! Kızı Gülşen dikkat çekti

Sır gibi sakladığı sevgilisi güzelliğiyle nefes kesti!

Sır gibi sakladığı sevgilisi güzelliğiyle nefes kesti!

Deniz Çakır'ı görenler gözlerine inanamadı! Bu halini unutun

Deniz Çakır'ı görenler gözlerine inanamadı! Bu halini unutun

'Yağlarını aldırdı' iddiası sonrası fotoğraf

'Yağlarını aldırdı' iddiası sonrası fotoğraf

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Ayağa dar gelen, sıkan/vuran ayakkabıları genişletme yolları

Ayağa dar gelen, sıkan/vuran ayakkabıları genişletme yolları

İlginizi Çekebilir

Bildiklerinizi unutun! Uzmanı tek tek açıkladı

Bildiklerinizi unutun! Uzmanı tek tek açıkladı

En sık ölüme neden olan kanser türü!

En sık ölüme neden olan kanser türü!

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Belediye otobüsüne bindiler! Aşkını haykırdı

Belediye otobüsüne bindiler! Aşkını haykırdı

Ele geçirilen Rus tankına bindi! Tek tek bütün düğmeleri anlattı

Ele geçirilen Rus tankına bindi! Tek tek bütün düğmeleri anlattı

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.