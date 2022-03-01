Çizilen porselen tabaklarınızı çöpe atmayın. Çözümü son derece kolay!

Porselen tabaklar her zaman güzelliğiyle kendine hayran bırakır. Ama ufacık bir çizik bu güzelliğin gölgelenmesine neden olabilir. Gerek bulaşık tabletleri gerek tuz ve parlatıcı kullanımı gibi işlemler çiziklere yol açabilir. Bu yüzden porselen tabaklarınızdan vazgeçip çöpe atmayın. İşte porselen tabaklarınızdaki çiziklerden kurtulmanın son derece basit yolları!

PORSELEN TABAKLARDAKİ ÇİZİKLERDEN KURTULMAK MÜMKÜN MÜ?

Bulaşık makinesi ya da farklı nedenlere bağlı olarak porselen tabaklarda çizikler görülebilir. Bu görüntü ise çoğu zaman can sıkıcı olur. Neyse ki hayatta hiçbir şey çözümsüz değil. Üç ayrı yöntem kullanarak çiziklerden kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz. Bu yöntemlerle porselen tabaklardaki çizik derdine son verebilirsiniz.

KARBONATIN ÇİZİKLER ÜZERİNDEKİ MUCİZEVİ ETKİSİ

Karbonatın enteresan konulara olan faydası çoğu zaman dikkat çeker. Porselen tabaklardaki çizikler konusunda da bir hayli katkı sağlar. Üstelik son derece basit ve ekonomik bir yöntem. Bunun için ise izlemeniz gereken adımlar:

Bir kap içerisinde 1 çorba kaşığı su ve 3 çorba kaşığı karbonatı karıştırın.

Macun kıvamı almasını sağlayın.

Bir bez yardımıyla porselenleri bu macunla ovalayın.

Ardından da yıkayın. İşte bu kadar!

LİMONLA PORSELEN ÇİZİKLERİNE ELVEDA

Eğer ortada bir şeyleri temizleme konusu varsa o noktada devreye limonun girmesine şaşırmamak lazım. Bu yöntemle porselen tabaklarınızdaki çiziklere veda edebilirsiniz.

Tabakların içine göz kararı bir oranda karbonatı yayın.

Bir limonu ortadan ikiyi ayırın.

Yarım limonun iç kısmıyla tabaktaki karbonatı ovalayarak temizleyin.

PORSELEN ÇİZİKLERİNİ ÇIKARMADA DENEYSEL BİR YÖNTEM

Geniş bir tencerenin içine porselen tabakları koyun.

Tabakların üst kısımları kapanana kadar tencereye süt ekleyin.

Orta ateşte 45 dakika kadar kaynatın.

Sütün etkisiyle porselenlerdeki çiziklerin yok olmaya başladığını görebilirsiniz.



