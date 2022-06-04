Çizim yapmak isteyenlerin elinden düşürmeyeceği Huawei Matepad Pro incelemesi

Huawei Matepad Pro 12.6 incelemelerini yapan herkesin beğenisini kazanan cihaz; geniş ekranı, kullanışlı menüsü, hızlı işlemcisinin yanı sıra senkronize çalışan kalemi ve klavye gibi aparatlarıyla bir tabletten daha fazlasını vadediyor. Mobilitenin ve hareketli yaşamın arttığı günlerde işini yanında taşımak isteyen editör, grafiker gibi ekran başından çalışan herkes için âdeta biçilmiş kaftan. Gelin, işinizi her yere taşımanıza yardım edecek cihazı yakından tanıyalım.

Huawei Matepad Pro

Huawei Matepad Pro'nun teknik özellikleri

Huawei Matepad Pro özellikleri ile dikkat çeken kullanıcı dostu cihazlardan biri. 184.7 mm yükseklik ve 286.5 mm genişlik ile kullanıcıya rahat bir deneyim sunuyor. 6.7 mm kalınlığında olduğu için kolay tutuluyor. Üstelik pil dâhil 609 gram ağırlığındaki cihaz, bu kadar çok özelliği barındırarak sıradan bir tablete göre oldukça hafif yapısıyla da dikkat çekiyor. 12.6 inç genişliğindeki, 16.7 milyon renk kapasiteli OLED ekranı ise tabletle çalışmayı çok daha keyifli hâle getiriyor. 2500x1600 çözünürlüklü ve kenarları yuvarlak hâle getirilmiş ekran tasarımıyla göz dolduruyor. Hem şık yapısı hem üstün teknolojisi sayesinde kullanıcılardan hemen her anlamda tam puan alan bir cihaz demek yanlış olmaz. Huawei Matepad Pro teknik özellikleri bakımından da kullanıcıları tatmin etmeyi başarıyor. Huawei ailesinin en iyisi HUAWEI Kirin 9000E işlemcisi ile her türlü görevin üstesinden hızlıca gelebiliyor. Aynı zamanda ön bellek hafızası 8 GB RAM olan cihazın toplam depolama kapasitesi ise 256 GB. Bu özellik tablet için oldukça tatmin edici ve yeterli bir rakam. Cihazın 13 MP, otomatik odak yapabilen, f/1.8 diyafram ve 8 MP geniş açılı, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 farklı arka kamerası bulunuyor. Aynı zamanda ön yüzde de 8 MP, f/2.0 diyafram açıklığı bulunan ve sabit odaklı selfie kamerası yer alıyor. Pil gücü açısından da kalpleri fetheden Huawei Matepad Pro, 10.050 mAh kapasiteli bataryaya sahip. Bu uzun ömürlü pil sayesinde cihaz maksimum 14 saat boyunca kullanılabiliyor. Huawei Matepad Pro incelemesinde Wi-Fi bağlantı teknolojisinin 2.4 ve 5 GHz olmak üzere iki farklı ağı da desteklediğini belirtmek gerekiyor. Matepad Pro incelemesinde bahsetmeden olmayacak bir diğer detay ise cihazın 40 watt supercharge desteği. Bu sayede pilin bitmesi gibi bir endişeye kapılmanıza gerek kalmıyor.

Huawei Matepad Pro'nun avantaj ve dezavantajları

Huawei Matepad Pro incelemesinde aynı zamanda cihazın avantaj ve dezavantajlarına da bakmak gerekiyor. Avantajları kısaca sıralayalım:

Yuvarlaklaştırılmış köşeli, %90 gövde ekran oranı ile geniş ekran hissi veriyor.

Yapay zekâ destekli 2 adet arka kamerası ile gerçekçi görüntüler yakalıyor.

Kaliteli ön kamerasıyla toplantılara katılmaya aynı anda kalemiyle not tutmaya olanak tanıyor.

Oldukça büyük ve geniş yapısına rağmen 6.7 mm gibi oldukça ince kasasıyla rahat ve hafif kullanım imkânı tanıyor.

Alüminyum kaplamalı mat gövde çerçevesiyle kaymayı engelliyor ve çok daha rahat bir tutuş sunuyor.

1.000.000:1 kontrast oranı sayesinde hem fotoğrafçılar hem grafik işi ile uğraşanlar için kaliteli görüntü sağlıyor.

Tabletin alt yüzünde yer alan mıknatıs, M-Pencil'ı tutma işlevi görüyor. Böylelikle hem M-Pencil kaybolmadan taşınabiliyor hem burada şarj olabiliyor. 30 saniyelik şarj ile 10 dakika kullanılabiliyor.

Gelelim ürünün dezavantajlarına:

Tableti bilgisayar gibi kullanmak için harici klavye almak gerekiyor. Ayrıca çizimler için kullanılacak M-Pencil de ayrı satılıyor. Bu da ekstra masrafa neden oluyor.

Yüksek fiyatı nedeniyle her bütçeye hitap etmiyor.

Huawei Matepad Pro'yu kullananların yorumları

Huawei Matepad Pro kullananlar cihazın hız ve hassasiyet konusundaki başarısından bahsediyor. Özellikle fotoğrafçılık ve grafik işi ile uğraşanların ilgisini çeken cihaz, gerçekçi renklere sahip ekranı sayesinde beğeni kazanıyor. Cihaz hızlı işlemci kapasitesi, sesi, ekran genişliği ve güçlü işletim sistemi ile kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap vermiş görünüyor. M-Pencil özelliği ile daha rahat kullanım sunan ürünün en beğenilen özelliği ise kalemin ekran üzerindeki hassasiyeti ve çalışma kapasitesi. Âdeta kağıda çizer gibi grafik çizme ve renk oluşturma imkânı sunuyor oluşu kullanıcıların takdirini kazanmış durumda.

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1. Apple iPad Pro 5. Nesil

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3. Huawei Matepad T 10S

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