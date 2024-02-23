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    4. Clean Girl makyajı: Clean Girl makyajı nedir? Clean Girl makyajı nasıl yapılır?

    Clean Girl makyajı: Clean Girl makyajı nedir? Clean Girl makyajı nasıl yapılır?

    Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
    22.02.2024 18:59 | Son Güncelleme:
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    Kozmetik dünyasındaki trendlerden bazıları bir anda popüler hâle gelir ve ardından hızla düşüşe geçer, bazıları da benimsenir ve artık bir stil anlayışı hâline gelir. Clean girl makeup olarak adlandırılan makyaj trendi de bunlardan biridir. Pek çok ünlü ismin de tercih ettiği bu görünümün elde edilmesi oldukça basittir. Peki clean girl makyajı nedir, nasıl yapılır?

    Günümüzde giyimde olduğu gibi makyaj uygulamalarında da doğallık ve sadelik tercih edilmeye başlanmıştır. Bu sebeple son dönemlerde adı sıklıkla duyulan clean girl makyajı kadınlar arasında oldukça popüler hâle gelmiştir. Bilhassa sosyal medyada yayılan makyaj trendleri, günümüz güzellik dünyasına yön vermeye başlamıştır. Sosyal medyada görülen makyaj hileleri ve yeni trendler çok sayıda kadın tarafından denenmeye başlamıştır. Bu trendlerden en çok ilgi göreni de clean girl makyajıdır. Cilt makyajı neredeyse az olan, oldukça doğal, taze ve sade bir sonuç veren clean girl makyajı, cilt bakımının ön plana çıktığı günümüz güzellik uygulamaları ile paralellik gösterir.

    Clean Girl makyajı nedir?

    Clean girl makyajı, diğer adıyla temiz makyaj sosyal medyada popüler hâle gelen bir makyaj trendidir. Genellikle doğal, krem ve likit formda olan ürünler tercih edilerek yapılan bu makyaj stili, son derece doğal, temiz ve makyaj yokmuş gibi bir görünüm elde etmeyi sağlar. Clean girl makyaj ne demek sorusunun cevabı da böylece cevaplanmış olur.

    Clean girl stilinde, sıklıkla görülen yapışık topuzlar, minimal takılar, fresh kokan parfümler, toprak tonlarında kıyafetler ve spor ayakkabıları ile birlikte doğal bir makyaj görünümü tercih edilir. Kısaca clean girl yalnızca bir makyaj trendi değil, baştan aşağı bir stil olarak tanımlanır.

    Clean Girl makyajı nasıl yapılır?

    Clean girl makyajının abartıdan uzak, çok doğal ve sanki yokmuş gibi görünmesi gerekmektedir. Peki Clean Girl makyajı nasıl uygulanır? Clean Girl makyajı yapma işlemleri adım adım şu şekildedir:

    • Fondöten: Doğal ve nemli, cilt kusurlarını gizleyecek ancak yokmuş gibi duracak bir fondöten gerekmektedir. Yoğun yapıdaki fondötenler gün içerisinde sıcak havanın etkisi ile bozulabilmektedir. Bu nedenle clean girl makyajı için ince formda bir fondöten tercih edilmelidir. Fondöten tüm yüze sürülmemeli, yalnızca sivilcelerin üzerine, göz altlarına ve burun kenarlarına uygulanmalıdır.
    • Far: Uçuk pembe, şeftali, krem gibi açık renkler makyajın yok gibi görünmesini sağlarken, aynı zamanda fresh bir görüntü sağlar. Eyeliner tercih edilecek ise yalnızca gözün dış kısmına incecik bir kuyruk yapılmalıdır.
    • Maskara: Bu makyaj stilinde maskaranın çok belirgin olmasına gerek yoktur. İnce fırçalı bir maskara tek kat olarak uygulanabilir.
    • Bronzer - Allık: Yüzü hafifçe şekillendirmek için; likit bir bronzer elmacık kemiklerinin üstüne, saç çizgisine ve çene hattına uygulanır ve dağıtılır. Son olarak bilhassa yaz mevsiminin olmazsa olmazı allık unutulmamalıdır. Allığın çok hafif sürülmesi gerekir.
    • Sabitleyici pudra: Makyajın dağılmaması için bir sabitleyici sprey ile ya da pudra yardımı ile makyaj sabitlenir.
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