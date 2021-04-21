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Clubhouse’a yeni rakip: Reddit Talk

21.04.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reddit, Clubhouse’un popüler hale getirdiği sesli sohbetlere geçmeye çok istekliydi. Şimdi Reddit'in uygulaması Reddit Talk resmileşti. Subreddit moderatörleri artık Reddit Talk’a erişim için başvurabilecek.

Clubhouse’a yeni rakip: Reddit Talk

Reddit, odaların “Soru ve cevap etkinlikleri, dersler, tartışmalar, topluluk geri bildirim oturumları” veya sadece takılmak amacıyla kullanılabileceğini öne sürüyor. Başlangıçta, yalnızca alt düzenleme moderatörleri bir tartışma başlatabilecek. Ancak onlar, diğer konuşmacıları davet edebilecek. Herhangi bir Reddit kullanıcısı iOS ve Android üzerinden söz konusu odayı dinleyebilecek. Ayrıca, toplantı sahipleri, kullanıcıları atabilecek ve yeniden konuşmalara girmelerini engelleyebilecek.

REDDİT TALK NELER SUNUYOR?

Dinleyiciler, emoji ile tepki vererek tartışmalarla etkileşime girebilirler. Eklemek istedikleri bir şey varsa, sanal bir el kaldırabilir ve bir toplantı sahibi onları konuşmaya davet edebilir. Reddit, katılma özelliğine “mümkün olan en iyi moderasyon deneyimini” vermek için toplulukla birlikte çalışacağını söylüyor. Bazı erken ekran görüntülerine göre, Reddit Talk, Clubhouse’un daha renkli bir versiyonu gibi görünüyor.

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CLUBHOUSE'TAN BİRAZ FARKLI

Clubhouse, gerçek kimliklerini ve fotoğraflarını kullanan kişilerle ilgili olsa da, Reddit Talk kullanıcıları takma adlar ve avatarlar kullanabilecek. Bu özellik, kullanıcılara platformun geleneksel metin dizilerinin ötesinde birbirleriyle iletişim kurmanın başka bir yolunu sunacak. Ayrıca resimlerden, videolardan, sohbetlerden ve canlı yayınlardan da yararlanabilecekler. Diğer birçok büyük platformun kendi sesli sohbet odaları sürümleri üzerinde çalıştığı göz önüne alındığında, Reddit Talk, Reddit’in şaşırtıcı olmayan bir hareketi.

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Anahtar Kelimeler:
Clubhouse
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