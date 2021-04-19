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Facebook, Clubhouse'u 'sosyal ses' hamlesi ile avlamaya çalışacak

19.04.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook Clubhouse'a rakip olmak için hazır gibi görünüyor. Çıkan bir habere göre, Facebook Clubhouse benzeri bir uygulamanın üzerinde çalışıyor. Fakat görünüşe bakılırsa Facebook'tan farklı sürprizler de var.

Facebook, Clubhouse'u 'sosyal ses' hamlesi ile avlamaya çalışacak

Clubhouse son dönemin en popüler uygulamalarından biri oldu ve uygulama, Facebook ve Twitter gibi dev şirketlerin dikkatini çekti. Twitter Spaces ile Clubhouse'a doğrudan doğruya rakip olurken, Facebook'un da bu konuda çalışmalar yaptığı söylendi. Şimdi ise çıkan bir haber, Facebook'un Clubhouse'a rakip olacağını gösteriyor. Fakat bu noktada bazı ayrıntılar mevcut.

FACEBOOK'TAN 4 FARKLI ÜRÜN GELİYOR

Çıkan bir habere göre, Facebook 'sosyal ses' hamlesi kapsamında bir dizi yeni ürün duyuracak. Söz konusu iddialara bakılırsa Bunlardan biri Rooms'un yalnızca sesli bir sürümü olacak. Diğeri Clubhouse benzeri bir uygulama olarak karşımıza çıkacak. Bir diğeri Facebook kullanıcılarının kısa sesli mesajlar kaydetmelerine ve bunları şu anda metin, resim ve videolarla yapabildikleri gibi haber akışlarında yayınlamalarına olanak tanıyan bir ürün olacak. Sonuncusu ise Spotify ile bağlantılı olacak bir podcast sistemi olarak gelecek. Yani Facebook, iddialara göre 4 farklı ürün piyasaya sürecek.

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NE ZAMAN YAYINA GİRECEKLER?

Sesli Rooms'un, hemen yayına girme olasılığı en yüksek aday olduğu söyleniyor. Kaynaklar, diğer ürünlerin bu baharın sonlarına kadar beta biçiminde bile görünmeyebileceğini iddia ediyor. Bakalım Facebook bu ürünleri resmi olarak duyuracak mı?

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Anahtar Kelimeler:
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