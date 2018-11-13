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CNN, Donald Trump'a dava açtı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.11.2018 17:54 | Son Güncelleme

Amerikan haber kanalı CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ı gazeteci Jim Acosta'nın Beyaz Saray'a girişini yasakladığı için dava ettiğini duyurdu.

CNN, Donald Trump'a dava açtı

Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump ve CNN Muhabiri Jim Acosta arasında yaşanan tartışmanın ardından Acosta’nın Beyaz Saray akreditasyon kartına gizli servis elemanları tarafından el konulmuştu.

CNN muhabiri Jim Acosta’nın ABD’ye sığınan mülteciler ve Rusya’nın seçimlere müdahalesi soruşturması ile ilgili sorularına sinirlenen Trump, “Bırak da ülkeyi ben yöneteyim, CNN’i de sen yönet” dedikten sonra konuşmaya devam eden Acosta’ya öfkelenerek, “Sen kaba ve berbat bir insansın. CNN’de yalan haberler yaptığınız için de halkın düşmanısınız” şeklinde tepki göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump CNN Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta

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