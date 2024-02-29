CNN International duyurdu: Orta Doğu'da yeni savaş... Tarih verildi!

CNN International'da yer alan bir haberde ABD'nin İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı düzenleyeceği yönünde endişeli olduğu aktarıldı. 'Biden'ın yetkilileri arasında İsrail'in Lübnan'a saldırı düzenleyebileceği endişesi artıyor' başlığıyla yayına alınan haberde İsrail Lübnan'ın içlerine kadar uzanacak bir saldırıya girişmek üzere...

TARİH VERİLDİ

Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın resmi olarak diğer bir ülkeye yayılması için kararın henüz alınmadığını, ancak Washington'ın bu olasılığı beklediğini bildiren CNN International, yaz aylarında gerçekleşebilecek bir kara saldırısı planının ABD istihbaratına yansıdığını bildirdi.

CNN International'ın haberine göre, brifinglere katılan bir yetkili, dünya genelinde büyük yankı uyandıran bu gelişmeyi doğruladı. Üst düzey yetkili, televizyona yaptığı açıklamada, "İsrail'in önümüzdeki aylarda askeri bir operasyona gireceği senaryosu üzerinde çalışıyoruz. Bu birkaç hafta içinde olmasa bile, ilkbahar sonuna kadar gerçekleşebilir. İsrail'in askeri operasyonu ciddi bir olasılık" ifadelerini kullandı.

ÇARE: TAMPON BÖLGE

CNN'in bildirdiğine göre, Biden yönetimi Lübnan-İsrail sınırında bir tampon bölge oluşturulması için eşzamanlı müzakereler yürütüyor. Washington, bu geniş tampon bölgenin oluşturulması durumunda İsrail'in olası saldırısının ertelenebileceğini düşünüyor.

Ayrıca, İsrail yönetimi ve ordusundaki bazı unsurların Lübnan'a yönelik saldırıya destek verdiğini belirten bir ABD'li üst düzey yetkili, kuzey cephesinde yeni bir savaşı savunan bu grubun giderek büyüdüğünü ifade etti. Aynı yetkili, İsrail ordusunun Lübnan sınırını geçmesi durumunda, belirsiz bir çapta büyük bir gerilimin tetiklenebileceğini de ekledi.





