CNN Türk’ten istifa eden Gözde Atasoy Kökçü kimdir, neden istifa etti?

CNN Türk spikerlerinden Gözde Atasoy Kökçü bugün yaptığı son yayınla CNN Türk kanalına veda ettiğini açıkladı. Uzun yıllardır CNN Türk’te çalışan Gözde Atasoy Kökçü’nün istifası basın camiasında şaşkınlıkla karşılandı. Peki Gözde Atasoy Kökçü CNN Türk ‘ten neden istifa etti? Gözde Atasoy Kökçü kimdir, hangi okuldan mezun olmuştur? Detaylar haberimizde…

Hafta içi her gün “Bugün” programı sunan Gözde Atasoy Kökçü istifa etti!

CNN Türk'te hafta içi her gün, "Bugün" programı ekranlara çıkan sevilen spiker Gözde Atasoy Kökçü 2011 yılında CNN Türk'ten kanalından Kanal D'ye geçmiş, daha sonra medya grubunun el değiştirmesi ile tekrar CNN Türk’e dönmüştü.

Kökçü canlı yayında açıkladı

Atasoy, bugünkü canlı yayında "Bu benim CNN Türk ekranlarındaki son yayınımdı. Siz değerli izleyicilerimize bunca yıldır beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. En yakın zamanda yeniden buluşmak dileğiyle, hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

Instagram hesabından teşekkür etti

Kendisine CNN Türk'ün kapılarını açtığını belirttiği İlker Yasin ve kendisini Kanal D Ana Haber koltuğuna oturttuğunu ifade ettiği Mehmet Ali Birand'a teşekkür eden Kökçü, "Uzun yıllar birlikte çalışmaktan sonsuz keyif aldığım Sayın Aydın Doğan, Doğan Ailesi ve de Doğan Medya bünyesindeki tüm yöneticilerim ve mesai arkadaşlarım.. Ve Demirören Medya’da birlikte çalışma şansı bulduğum tüm meslektaşlarım.. Yaptığım her başarılı yayın sizin sonsuz emeğinizle mümkün oldu. Çok ama çok teşekkür ederim" dedi.