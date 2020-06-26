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CNN Türk’ten istifa eden Gözde Atasoy Kökçü kimdir, neden istifa etti?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 18:04 | Son Güncelleme

CNN Türk spikerlerinden Gözde Atasoy Kökçü, bugün CNN Türk’teki yayınının ardından canlı yayında istifa ettiğini açıkladı. Gözde Atasoy Kökçü CNN Türk ‘ten neden istifa etti? Gözde Atasoy Kökçü kimdir, memleketi neresi? İşte detaylar…

CNN Türk’ten istifa eden Gözde Atasoy Kökçü kimdir, neden istifa etti?

CNN Türk’ten istifa eden Gözde Atasoy Kökçü kimdir, neden istifa etti?

CNN Türk spikerlerinden Gözde Atasoy Kökçü bugün yaptığı son yayınla CNN Türk kanalına veda ettiğini açıkladı. Uzun yıllardır CNN Türk’te çalışan Gözde Atasoy Kökçü’nün istifası basın camiasında şaşkınlıkla karşılandı. Peki Gözde Atasoy Kökçü CNN Türk ‘ten neden istifa etti? Gözde Atasoy Kökçü kimdir, hangi okuldan mezun olmuştur? Detaylar haberimizde…

Hafta içi her gün “Bugün” programı sunan Gözde Atasoy Kökçü istifa etti!

CNN Türk'te hafta içi her gün, "Bugün" programı ekranlara çıkan sevilen spiker Gözde Atasoy Kökçü 2011 yılında CNN Türk'ten kanalından Kanal D'ye geçmiş, daha sonra medya grubunun el değiştirmesi ile tekrar CNN Türk’e dönmüştü.

Kökçü canlı yayında açıkladı

Atasoy, bugünkü canlı yayında "Bu benim CNN Türk ekranlarındaki son yayınımdı. Siz değerli izleyicilerimize bunca yıldır beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. En yakın zamanda yeniden buluşmak dileğiyle, hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

Instagram hesabından teşekkür etti

Kendisine CNN Türk'ün kapılarını açtığını belirttiği İlker Yasin ve kendisini Kanal D Ana Haber koltuğuna oturttuğunu ifade ettiği Mehmet Ali Birand'a teşekkür eden Kökçü, "Uzun yıllar birlikte çalışmaktan sonsuz keyif aldığım Sayın Aydın Doğan, Doğan Ailesi ve de Doğan Medya bünyesindeki tüm yöneticilerim ve mesai arkadaşlarım.. Ve Demirören Medya’da birlikte çalışma şansı bulduğum tüm meslektaşlarım.. Yaptığım her başarılı yayın sizin sonsuz emeğinizle mümkün oldu. Çok ama çok teşekkür ederim" dedi.

"Ama en büyük teşekkürüm size" diyen Kökçü, seyircilerine "Tek başıma, simsiyah bir ekrana bakıp konuşurken bana kendimi hiç yalnız hissettirmediğiniz için hepinize tüm kalbimle, tek tek teşekkür ederim. İçim kıpır kıpır. Yeniden başlamanın o tatlı heyecanını çok özlemişim. En yakın zamanda yeniden buluşmak dileğimle. Hoşçakalın" sözleriyle veda etti. Atasoy neden istifa ettiğine dair herhangi bir açıklama yapmadı.

gözde atasoy

gözde atasoy kökçü

Gözde Atasoy Kökçü kimdir?

15 Nisan 1986’da doğan ünlü televizyon sunucusu 2014 yılında Emirhan Kökçü ile evlenerek ve Ela Kökçü isminde bir kız çocuk annesi oldu.
Lise eğitimini Nişantaşı Işık Lisesi'nde tamamladıktan hemen sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümüne girerek buradan mezun oldu. Yüksek lisans eğitimi için yurt dışını seçen ünlü spiker, Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimine devam ederek, San Francisco’da Golden Gate University’den MBA diplomasını aldı.

Gözde Atasoy’un meslek hayatı!

Atasoy televizyon tecrübesine ilk olarak, 2009 yılında Beşiktaş TV’de haber bülteni ve ekonomi programlarını hazırlayarak başladı. Beşiktaş TV’de iki yıl çalışan Atasoy burada dikkat çeken röportajlar da yaptı.

Gözde Atasoy Kökçü’nün CNN Türk kariyeri

Beşiktaş TV’den ayrıldıktan sonra 2011 yılında CNN Türk’e transfer oldu. CNN Türk’teki görevine devam ederken, 2012 yaz döneminde 3 ay Kanal D hafta sonu Ana Haber Bülteni’ni sundu. Ocak 2013’te Mehmet Ali Birand’ın vefatının ardından, CNN Türk’teki görevinden ayrıldı ve Kanal D Haber Merkezi’nde çalışmaya başladı. Hafta sonu Kanal D Ana Haber Bülteni’ni ve Hafta içi Euro D Ana Haber Bültenini sundu. CNN Türk kanalında, 21 Mayıs 2018 tarihinde sunuculuğuna başladığı Günlük isimli haber programını 26 Haziran 2020 tarihine kadar sundu.

Gözde Atasoy aynı zamanda uluslararası bir sivil toplum girişimi olan ve zihinsel ve gelişim engelli bireylerle, gönüllüleri arkadaş yapan Best Buddies programının Türkiye Arkadaşlık Elçisidir.


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