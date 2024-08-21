Coca Cola büyüme hedefini düşürmesi sonrası Fatih Altaylı'dan ilginç sözler: 'Filistin'de Coca Cola el üstünde tutuluyor!' Rakamları paylaştı destek verdi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan Coca Cola, Starbucks'la aynı sonuçtan kaçamadı. Coca-Cola İçecek A.Ş.'den KAP'a satış hacmine ilişkin bildirim geldi. Şirketten yapılan açıklamada, "Orta Doğu'da yaşanan ve beklenenden daha uzun süren hassasiyetler ve siyasi açıdan temkinli tüketici duyarlılığı nedeniyle tüm yıl için satış hacmi beklentimizi orta-tek haneli büyümeden yatay-düşük-tek haneli büyümeye revize ediyoruz" denmişti.

BÜYÜME HEDEFİ KÜÇÜLMÜŞTÜ

Şirketten yapılan açıklamaya göre net satış gelirinde de reviye gidildi:

"Revize edilen hacim beklentisi ve başlangıçta planlanandan daha yavaş fiyat artışlarıyla birlikte, Kur Etkisinden Arındırılmış Net Satış Geliri büyüme beklentimizi de 'düşük 40'lı yüzdelerde büyüme'den 'düşük 30'lu yüzdelerde büyüme' olarak revize ediyoruz."

Coca-Cola da tüm yıl için satış hacmi beklentilerini "orta-tek haneli büyüme"den "yatay-düşük-tek haneli büyüme"ye revize ettiklerini duyurdu.

"FİLİSTİN'DE BİR KİŞİ BİLE COCA COLA'YI PROTESTO ETMİYOR"

Fatih Altaylı Youtube kanalı üzerinden yayınladığı videoda Coca Cola hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Coca Cola'nın KAP'a yaptığı açıklamanın herkes kendi işine gelen bölümünü görüyor. Türkiye'deki Coca Cola içecek A.Ş. büyük oranda Anadolu Endüstri holding'in Tuncay Özilhan'ın şirketidir. Coca Cola dünyanın pek çok farklı ülkesinde de özellikle Türki cumhuriyetlerde de Tuncay Özilhan'ındır. Coca Cola'nın en büyük partnerlerinden biridir Anadolu holding.

"DÖNEM KARI %300 FALAN ARTMIŞ"

Onların KAP'a yaptığı açıklamada iki tane bölüm var. Bir tanesi geçen sene kar elde ettikleri. Coca Cola'nın dönem karı 2023 yılına göre yani kimsenin Coca Cola'yı boykot etmediği döneme göre %300 falan artmış. Tabii karlılığı arttıran şeyler farklı şeyler olabilir.

"BOYKOTUN COCA COLA'YI ETKİLEDİĞİ ÇOK AÇIK"

Ama diğer taraftan da büyüme beklentisini geri çekmiş. Yani Coca Cola KAP'a yaptığı açıklamada, 'biz küçüldük, mahvolduk, bittik' demiyor. Diyor ki ben %10 büyüyecektim bu boykotlar yüzünden %10 değil %4 büyüyeceğim. Büyüme hedefini geri çekiyor. Sadece umduğum kadar büyüyemeyeceğim diyorlar. Siyasal islamcılar da bunu kendi başarıları olarak görüyorlar. Haksız değiller. Böyle bir boykotun Coca Cola'nın büyüme hedeflerini etkilediği çok açık.

"FİLİSTİN'DE COCA COLA PROTESTO EDİLMİYOR, EL ÜSTÜNDE TUTULUYOR"

Ancak ben dünü şunu yazdım. Coca Cola yıllardan beri Arap-İsrail Savaşı'ndan bu yana yani 1967'den beri Orta Doğu'da geleneksel rakibi Pepsi'den geridedir. Ve galiba dünyada bir tek orada geride. Çünkü Arap-İsrail Savaşı döneminde Arap ülkeleri boykot ettiği için yatırım yapamadılar. Oradaki pazara da uzunca bir süre giremedikleri için oralarda küçükler. Ancak bir ülke bunun dışında. Filistin. Filistin'de Coca Cola açık ara pazar lideridir. Yani Türkiye'de Filistin nedeniyle protesto edilen Coca Cola Filistin'de pazar lideri. Ve Filistin'de bir kişi bile Coca Cola'yı protesto etmiyor. Çünkü Coca Cola Filistin'deki tek yabancı sermaye yatırımcısı. Coca Cola'nın benim bildiğim kadarıyla Filistin'de 3 fabrikası var ve birkaç bin kişiye iş veriyor. Ve işsizliğin çok yüksek oranlarda olduğu Filistin'de Coca Cola'da çalışıyor olmak gerçekten önemli bir prestij meselesi.

Yani Coca Cola Filistin'de değil protesto edilmek, el üstünde tutuluyor. Ve Coca Cola'nın da Filistin'deki şişeleyicisinin büyük ortağı da bir Filistinli. Dolayısıyla kimse Filistin'de Coca Cola'yı protesto falan etmez tam aksine severler."