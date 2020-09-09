Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar?(2020-2021) Çocuğunu okula göndermeyen kaç para ceza öder?

Koronavirüsten dolayı erkenden kapanan okullar bu yıl 21 Eylül tarihinde açılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un duyurusuyla okullar 31 Ağustos'ta EBA, EBA TV ve online olarak uzaktan eğitime başladı. Koronavirüs kaygıları olan velilerin bir kısmı çocuklarını okula göndermek istemiyor. Çocuğumu okula göndermezsem ne kadar ceza alırım araştırması yapan veliler 2020-2021 etğitim ve öğretim döneminde çocukları okula göndermeme cezası ne kadar araştırması yapıyor. Özellikle 66, 67 ,68 aylık çocuklar okula gider mi sorusuna cevap arayan bazı veliler, çocuklarının yaşlarının çok küçük olmasından dolayı okula göndermek istemiyor. Peki çocuğunu okula göndermeme cezası 2020 ne kadar?

2020 ÇOCUĞU OKULA GÖNDERMEME CEZASI NE KADAR?

Koronavirüs kaygılarından dolayı birçok veli çocuklarını bu yıl okula göndermekten çekinmeye başladı. 2020 çocuğu okula göndermeme para cezası nedir araştırması yapan velilere ilköğretimin zorunlu eğitim olduğunu belirtelim. Yukarıda verdiğimiz okul yaşlarına çocuğunuz geldiyle mutlaka kayıtlarını yaptırmalısınız. Çocuğunu okula göndermeyen velilere okula göndermeme cezası kesilir. Çocuğu okula göndermeme cezası 2020 yılında ise çocuğun okula gönderilmediği her gün için veliden 15 TL idari para cezası kesilir. Günlük para cezasına rağmen bu işleme devam eden ve çocuklarını okula göndermeyen hatta bu durumu okul idaresine bildirmeyen velilere 500 TL para cezası daha kesilir.