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Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar?(2020-2021) Çocuğunu okula göndermeyen kaç para ceza öder?

EĞİTİM HABERLERİ  | 09.09.2020 15:01 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ile okullar 31 Ağustos tarihinde EBA, EBA TV ve online olarak uzaktan eğitime başladı. Yüz yüze eğitimin de başlayacağı haberleri velilerin tedirgin etti. Koronavirüs kaygıları ve çocukların yaşı itibari ile bazı veliler, çocuklarını okula göndermek istemiyor. Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar araştırması yapan veliler, 66, 67, 68 aylık çocuklarını okula göndermek istemiyor. Peki çocuğunu okula göndermeme cezası var mı, ne kadar?

Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar?(2020-2021) Çocuğunu okula göndermeyen kaç para ceza öder?

Koronavirüsten dolayı erkenden kapanan okullar bu yıl 21 Eylül tarihinde açılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un duyurusuyla okullar 31 Ağustos'ta EBA, EBA TV ve online olarak uzaktan eğitime başladı. Koronavirüs kaygıları olan velilerin bir kısmı çocuklarını okula göndermek istemiyor. Çocuğumu okula göndermezsem ne kadar ceza alırım araştırması yapan veliler 2020-2021 etğitim ve öğretim döneminde çocukları okula göndermeme cezası ne kadar araştırması yapıyor. Özellikle 66, 67 ,68 aylık çocuklar okula gider mi sorusuna cevap arayan bazı veliler, çocuklarının yaşlarının çok küçük olmasından dolayı okula göndermek istemiyor. Peki çocuğunu okula göndermeme cezası 2020 ne kadar?

2020 ÇOCUĞU OKULA GÖNDERMEME CEZASI NE KADAR?

Koronavirüs kaygılarından dolayı birçok veli çocuklarını bu yıl okula göndermekten çekinmeye başladı. 2020 çocuğu okula göndermeme para cezası nedir araştırması yapan velilere ilköğretimin zorunlu eğitim olduğunu belirtelim. Yukarıda verdiğimiz okul yaşlarına çocuğunuz geldiyle mutlaka kayıtlarını yaptırmalısınız. Çocuğunu okula göndermeyen velilere okula göndermeme cezası kesilir. Çocuğu okula göndermeme cezası 2020 yılında ise çocuğun okula gönderilmediği her gün için veliden 15 TL idari para cezası kesilir. Günlük para cezasına rağmen bu işleme devam eden ve çocuklarını okula göndermeyen hatta bu durumu okul idaresine bildirmeyen velilere 500 TL para cezası daha kesilir.

2020 OKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLACAK?

21 Eylül'de okulların açılacak olması 2020 -2021 eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile velileri bir heyecan sardı. Velilerin koronavirüs kaygıları ve çocuklarının yaşlarından dolayı çocuklarını okula göndermemek için araştırmaları başladı. Özellikle 1. sınıfa başlayacak olan çocukların okula gitmemesi için veliler araştırnaya başladı. Peki 66, 67 ,68 aylık çocuklar okula gidecek mi? Okula gitme yaşları nedir?

Kaç aylık çocuk anaokuluna başlayabilir?

2020 -2021 eğitim ve öğretim döneminde anaokuluna başlayacak olan çocukların yaş durumuna açıklık getirelim. Eylül sonu itibarıyla 36-68 aylık çocuklar anaokulu kayıt yaptırabilirler.

Kaç aylık çocuk ana sınıfına başlayabilir?

2020 -2021 eğitim ve öğretim döneminde ana sınıfına başlama yaşı ise Eylül sonu itibarıyla 57-68 aylık olacak çocuklardır.

İlkokula başlama yaşı kaç?

2020 -2021 eğitim ve öğretim döneminde ilk okula başlama yaşı yine Eylül sonu itibari ile 69 aynı doldurmuş olan çocuklar dahil olacak ve bu çocuklar kayıt yaptırabilecekler. Buna ek olarak 66, 67, 68 aylık çocukların aileleri eğer yazılı başvuru yaparlarsa çocuklarını 1. sınıfa kayıt ettirebilecekler. Tam tersi durum da gerçekleşebilir. Eğer çocuğunuz 69, 70, 71 aylık ise yazılı başvuru yaparak çocuğunuzu anaokuluna göndermek ya da kayıtlarını bir yıl erteletmek kararı alabilirsiniz. Bu işlemler için okul müdürlüklerine yazılı başvuru vermek zorunludur.

OKULA BAŞLAMA YAŞI NASIL HESAPLANIR?

Eğer çocuğunuzun ne zaman okula gitmesi gerektiğini hesaplamak istiyorsanız, Milli Eğitim Bakanlığı buna bir çözüm bulmuş. 2020 çocuğun okula başlama yaşı nasıl hesaplanır araştırması yapan veliler için hesaplama linkini aşağıya ekliyoruz.

OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA 2020

ÇOCUĞU OKULA GÖNDERMEMEK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Eğer çocuğunuzun sağlık problemi varsa ya da farklı bir gerekçeniz varsa çocuğunuzu okula göndermek istemiyorsanız okul idaresine durumu bildirmeniz gerekir. Okul idaresine başvurarak, ilkokul kayıt erteleme dilekçesi ya da okula kayıt ettirmeme dilekçesini doldurabilirsiniz.


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