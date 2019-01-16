HABER

Çocuğunuz kışın sürekli hastalanıyorsa, nedeni alerji olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.01.2019 13:25 | Son Güncelleme

Bahar aylarında sık görülen alerjiler, kışın kapalı ortamlarda daha fazla zamanının geçirilmesi, özellikle ev tozu gibi iç ortam alerjenleriyle maruziyeti artıyor. Kimi zaman da, enfeksiyonların kendisi alerjik hastalıkları tetikleyebiliyor.

Çocuğunuz kışın sürekli hastalanıyorsa, nedeni alerji olabilir

Kış aylarında, sık sık nezle ve grip olan, burun akıntısı, tıkanıklığı, kaşıntısı yaşayan; geceleri geçmeyen öksürük, öksürüğe bağlı hırıltı ya da nefes darlığı sorunları olan çocuklarda, altta yatan neden ‘alerji’ olabilir.

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Prof. Dr. Hülya Ercan Sarıçoban, alerjik çocuklarda enfeksiyonların, diğer çocuklara göre daha uzun sürdüğüne işaret ediyor. 3 haftadan daha uzun süren burun akıntısı, öksürük ve öksürüğe bağlı hırıltıların alerjik kökenli olabileceğine işaret ediyor.

Ayrıca, bir yaş altındaki bebeklerde daha sık rastlanan besin alerjileri de, tıpkı polenler veya ev tozu akarları gibi burun tıkanıklığı, burun akıntısı, öksürük, hırıltılı solunum şikâyetleriyle kendini gösteriyor. Bu bebekler kış aylarında viral enfeksiyonlara daha yatkın oluyor. Geçirdikleri enfeksiyonlar bronşiolit’e ilerleyebiliyor. Astım ve alerjik rinit gibi hastalıklar, enfeksiyon hastalıklarıyla karıştırılırsa, gereksiz antibiyotik kullanımına ve asıl hastalığın tedavisinin gecikmesine yol açabiliyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Alerjik reaksiyonda, değişik organ ve sistemler farklı derecelerde etkilendiğinden, alerjik hastalıkların belirtileri çok farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor.

Solunum sistemi etkilenmesi durumunda:
• Uzun süren ve gece artış gösteren öksürük,
• Göğüsten gelen hırıltı,
• Nefes darlığı,
• Burun akıntısı ve tıkanıklığı,
• Aksırık,
• Tekrarlayan orta kulak ve sinüzit sorunları ortaya çıkabiliyor.

Dolaşım sistemi etkilenmesi durumunda:
• Ani gelişen yüzde solgunluk,
• Tansiyon düşmesi ve çarpıntı ortaya çıkabiliyor.

Bazı durumlarda birden fazla sistemin etkilenmesine bağlı olarak, bu belirtilerin çoğu ve hatta tümü birden görülebiliyor. Bu belirtiler çocukta görüldüğünde uzman hekime başvurulması gerekiyor. Hekimin yapacağı çeşitli kan ve deri testleriyle alerji tanısı konulabiliyor.
Alerji, kronik bir hastalık olduğundan, akut dönemdeki tedavisi kadar, şikâyetin olmadığı dönemde verilen koruyucu tedavi de önem arz ediyor. Tedavinin temeli, alerjiye neden olan etken ya da etkenlerin ortadan kaldırılmasına dayanıyor. Semptomları hafifletmek için de ilaç tedavisinden yararlanılabiliyor.

ALERJİK HASTALIKLARI ÖNLEMEK İÇİN DE MUCİZENİN ADRESİ ANNE SÜTÜ!

Çocuklarda alerjik hastalıkların gelişmemesi için anne sütü çok önemlidir. Bebeklerin ilk 6 ay mutlaka anne sütü alması gerekir ve mümkünse 2 yaşına kadar devam edilmesi öneriliyor. Çocuğun bağışıklık sistemi ancak 5 yaş civarında tam olarak gelişebiliyor. Bu dönemde yapılan çocukluk dönemi aşıları, hastalıklardan korunmada önemli yer tutuyor.

ALERJİK OLMAK, OKULA GİTMEYİ, SPOR YAPMAYI VEYA GÜNLÜK AKTİVİTELERİ ENGELLEMİYOR

Kontrol altında alerjik hastalığı olan çocukların, diğer çocuklardan farkı bulunmuyor. Alerjinin neye karşı olduğunu bilmek, alerji zamanı gelmeden önlemlerini almak, gerekiyorsa alerji koruyucu ilaçları kullanmak gerekiyor. Gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi ve çocukların fast-food yerine sebze, meyve ağırlıklı beslenmesi önemli. Çocukların, alerjen ve enfeksiyonlarla daha kolay karşılaşabilecekleri kreş, alışveriş merkezi gibi ortamlara mümkünse erken yaşlarda sokulmaması gerekiyor. Kullanılan vitaminler, bitkisel ilaçlar bağışıklığı zayıf olan çocuğu koruyamıyor. Sık sık el yıkamak da çok önemli.

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Son 20 yılda giderek artacak! Yeni tehdit: MezotelyomaSon 20 yılda giderek artacak! Yeni tehdit: Mezotelyoma
Ofiste uyku halini önlemenin yollarıOfiste uyku halini önlemenin yolları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çocukta alerji kış hastalıkları Enfeksiyon alerji

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Çocuğumun boyu uzamıyor' diyorsanız bir de bunları deneyin

'Çocuğumun boyu uzamıyor' diyorsanız bir de bunları deneyin

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Asbestin neden olduğu hastalık: Akciğer zarı kanseri! Mezotelyoma nedir?

Son 20 yılda giderek artacak! Yeni tehdit: Mezotelyoma

Ofis çalışanları nasıl beslenmeli? Zinde bir gün geçirmek için altın öneriler...

Ofiste uyku halini önlemenin yolları

Yağ aldırma mı karın estetiği mi?

Yağ aldırma mı karın estetiği mi?

Hamilelikteki kaşıntıları ihmal etmeyin!

Hamilelikteki kaşıntıları ihmal etmeyin

Sömestre özel 9 öneri!

Yarıyıl tatilinde çocuğunuzu etkinliklere boğmayın!

Rhinovirüs virüsü nedir, nasıl etkili olur? Rhinovirüs virüsü hangi hastalıklara neden olur?

Gergedan virüsü diye bir şey yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.