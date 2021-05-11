Çocuğunuz yeterince öz güvenli mi? Öz güven eksikliği başarıyı olumsuz etkiliyor

Çocukluk, kişinin gelecekte nasıl bir insan olacağının temellerinin atıldığı bir dönemdir. Çocukluk döneminde yaşanılan her bir travma ilerleyen yıllarda kişide öz güven eksikliğine neden olmaktadır.

Çocukluk döneminde öz güven gelişimi, aile dışında ilk sosyal kurumla karşılaşması yani okul döneminin başlamasıyla birlikte yön değiştirebilir. Çünkü orada sosyal kaygılar ve yargılar başlar. Daha önce kendi annesinin ve babasının göz bebeği olan çocuk, artık başka bireylerin de beğenisine çıkmış olacak ve onlardan alacağı olumsuz geri bildirimler öz güven gelişimini sekteye uğratacaktır.

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN DUYGUSU NASIL GELİŞTİRİLİR?

Öncelikle çocuğun kendine güvenini sağlayacak her türlü geri bildirim ve destek çok önemlidir. Elbette ki yapılamayan, gerçek olmayan onaylamaları yapmamak gerekir. Çocuğun yetersiz kaldığı durumlarda, şişirilmiş bir ego ve öz güven duygusu hiç istenmeyen bir şeydir. Ancak gösterdiği her başarıyı desteklemek, takdir etmek, çocuğun öz güvenini sağlıklı oluşturacaktır.

Çocuğun kendisini ifade edebileceği etkinliklerde bulunması önemlidir. Bu bir spor alanı veya sanat dalı olabilir. Özellikle müziğin bir alanında, bir müzik aletiyle uğraşması çocuk için çok olumlu bir gelişmedir.