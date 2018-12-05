Çocuğunuzu enfeksiyondan korumak için bunlara dikkat!

Kreş ve okul ortamında mikroplar damlacık, hava yolu, temas veya oral yolla bulaşmaktadır. Okul ortamında hasta çocukla direk temas, hasta olan bir çocuğun hapşırması- öksürmesi ile mikropların havaya salınması veya ortamda, gıdalarda bulunan mikropların eller vasıtasıyla vücuda girmesi sonucu enfeksiyon hastalıkları hızla yayılabilmektedir. Enfeksiyonların bulaşmasını önlenmede en önemli noktalardan biri el temizliğidir. Anne babaların çocuklarına el yıkama alışkanlığını kazandırmaları gerekmektedir. Bu yüzden;

Okula giden çocuklar gitmeyenlere göre daha sık solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor. Özellikle okula başlanan ilk yıl daha fazla yaşanan enfeksiyonlar zamanla bağışıklık sisteminin gelişmesiyle azalmaya başlıyor. Kreşe giden bir çocuk nerdeyse ayın 10 gününü hasta olarak geçirebiliyor.

• Okula girmeden önce ve çıkarken

• Yemekten önce ve sonra,

• İlaç veya şurup içmeden önce ve sonra

• Ortaklaşa su ile yapılan aktivitelerden önce ve sonra

• Tuvaletten sonra

• Vücut sıvıları ile temas sonrası (kan, mukus, kusmuk, balgam)

• Hayvanlar ile temas sonrası, hayvan kümesleri veya kafesleri ile temas sonrası

• Oyun parkında veya alanında oynadıktan sonra

• Çöp veya çöp kutuları ile temas sonrasında eller su ve sabunla yıkanmalıdır.

ÇOCUĞUNUZUN ELLERİNİ ISLAK MENDİLLE TEMİZLEMEYİN

Kreş ve okullarda kapı kolları, tuvalet lavaboları, yazı tahtaları, yemek masaları, lavabolar, bilgisayar klavyeleri gibi sık temas edilen yüzeyler mikrop kaynağı olabilmektedir. Bu yüzden anne babaların çocuklarına el yıkama alışkanlığı edindirmeleri enfeksiyonlardan korunmak için en önemli basamaktır.

Islak mendille ellerin silinmesi el hijyeni sağlamaz hatta mikrobun bir elden diğer ele bulaşmasına bile neden olabilmektedir. Islak mendil sadece kirlerin temizlenmesinde kullanılmalı, sonrasında eller su ve sabun ile yıkanmalıdır.