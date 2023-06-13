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'Çocuk başkasından' deyip eşine kabusu yaşattı! Dehşete düşüren olayın detayları ortaya çıktı

13.06.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta Sedat S., eşi Gülcan S.’yi çocuğunun başkasından olduğu iddiasıyla çıkan tartışmada silahla yaraladı. Olay sonrası tutuklanan Sedat S. hakkında nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Ayrıca olay sonrası yaşananların detayları da ortaya çıktı. Sedat S.'nin olay sonrası eve gelen 12 yaşındaki yeğenine telefonu vererek 112’yi aramasını ve yengesinin kendisini vurduğunu söylemesini istediği öğrenildi. İşte detaylar...

'Çocuk başkasından' deyip eşine kabusu yaşattı! Dehşete düşüren olayın detayları ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre olay geçen 5 Mart günü Mithatpaşa Mahallesi 69. Sokak’ta yaşandı. İddialara göre 32 yaşındaki Sedat S.’nin eşi Gülcan S. geçen yıl doğum yaptı. Sedat S. çocuğun kendisinden olmadığı iddiasında bulunarak eşi ile tartışmaya başladı. Olay günü tekrar başlayan tartışma gece boyu sürdü. Sedat S., eşini korkutmak amacıyla evin içinde cama doğru ateş etti. Olayın sabahında ise koltukta oturan eşine bir el ateş ederek yaraladı.

KENDİNİ VURDUĞUNU SÖYLEMESİNİ İSTEMİŞ

Şüpheli olaydan sonra arkadaşlarını arayarak pansuman malzemeleri alarak eve gelmelerini istedi. F.K., yanına sağlık personeli E.E.’yi de alarak eve geldi. E.E., yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak evden ayrıldı. Sedat S. de bu sırada eve gelen 12 yaşındaki yeğenine telefonu vererek 112’yi aramasını yengesinin kendisini vurduğunu söylemesini istedi. Ardından F.K. ile evden ayrıldı.

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EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülcan S.’ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanan Gülcan S., ifadesinde eşinin kendisini korkutmak amacıyla silahını ateşlediğini daha sonra da kendisini karnından yaraladığını söyleyerek Sedat S.’den şikayetçi oldu.

ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

Olaydan sonra her yerde aranan şüpheli; bir arkadaşının evinde saklanırken yakalandı. Olayda kullanılan silah ve silaha ait fişekler ele geçirildi. Hakkında eşi kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla 20 yıl hapis cezası istenen tutuklu sanık Sedat S. hakkında silahla tehdit, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlamaları da yöneltildi.

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SVAP ÖRNEĞİ ALINDI

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında dava açılan tutuklu sanık Sedat S.’nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Öte yandan Gülcan S.’nin kendini vurduğu iddia edilse de üst giysisinden alınan örnekte atışın uzak mesafeden yapıldığı tespit edildi. Ayrıca Gülcan S.’ye ait svaplarda atış artığı tespit edilmedi.

İHA

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Yaralama Zonguldak silahlı saldırı

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