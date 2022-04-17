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Çocuk parkına ateş açtılar! 10 yaşındaki Ali Mert yaralandı

17.04.2022 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da korkunç bir olay meydana geldi. Akşam saatlerinde içinde 4 kişinin bulunduğu otomobilden inen bir kişi çocuk parkına doğru 9 el pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda 10 yaşındaki Ali Mert Y. yaralandı. Polis, kaçan 4 magandayı gözaltına alırken tüfeği kullanan magandayı belirlemek üzere çalışmalar devam ediyor.

Çocuk parkına ateş açtılar! 10 yaşındaki Ali Mert yaralandı

Korkunç olay, saat 20.40 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1589 Sokakta meydana geldi. İçinde 4 kişinin bulunduğu otomobilden inen 1 kişi, yaklaşık 100 metre ilerideki çocuk parkına doğru pompalı tüfekle 9 el rastgele ateş açtı.

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SAÇMALAR, PARKTA OYNAYAN ÇOCUĞA İSABET ETTİ

Tüfekten çıkan saçmalar parkta oynayan çocuklardan Ali Mert Y.'nun vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Magandalar da otomobille hızla uzaklaştı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Yaralı Ali Mert, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Polis, plakadan yola çıkarak otomobilin yerini tespit etti ve araçtaki Remzi E., Volkan Ç., Talha B. ve Mustafa D.'yi gözaltına aldı.

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Otomobilde yapılan aramada suç aleti pompalı tüfek de ele geçirildi.

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Polis tüfeği kullanan magandayı belirlemek için çalışmasını sürdürüyor. (DHA)

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Gözaltı Karaman silahlı saldırı
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