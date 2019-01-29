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Çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı 45 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 23:54 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, kuruluşunun 45.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, kuruluşunun 45. yıldönümünü kutladı.
Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen kutlamaya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı kurucu akademisyenleri Prof. Dr. İbrahim Ildırım, Prof. Dr. Ünsal Günay, Prof. Dr. Turgut Özeke, bölüm yöneticileri, personel ve eski mezunlar katıldı. Programda 2016 yılında hayatını kaybeden eski anabilim dalı başkanlarından ve Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı kurucusu Prof. Dr Özgen Eralp anıldı.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilgün Köksal,törene katılanlara hitâben yaptığı konuşmasında, BUÜ Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı’nın 2019 yılında 14 bilim dalı, hepsi kendi alanlarında söz sahibi 22 öğretim üyesi ve uluslararası indekslerce taranan Güncel Pediatri Dergisi’ne sahip olduğunu kaydetti. Köksal, Türkiye’nin önemli kongrelerinden biri olan ve bu yıl 15.’sinin kutlanacağı Uludağ Pediatri Kış Kongresi’yle de ülkenin en önemli pediatri anabilim dallarından birisi olduğunu vurguladı.
Uludağ Pediatri Anabilim Dalı’nın kurucusu Prof. Dr. İbrahim Ildırım da konuşmasında kuruluş döneminde yaşadıkları zorlukları aktardı. Anabilim Dalı’na emek veren emekli akademisyenlerden Prof. Dr. Ünsal Günay ve Prof. Dr. Turgut Özeke ise görev yaptıkları dönemdeki hatıralarını anlattı. Tören, kurucu akademisyenlerin 45. yıl pastasını kesmesiyle sona erdi.

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