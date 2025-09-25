KADIN

Çocuk sahibi olmak için hastaneye gitti: Karnından 2 kilo 700 gram kitle çıkarıldı!

Bursa’da çocuk sahibi olma hayaliyle hastaneye başvuran 24 yaşındaki Mukaddes Polat’ın rahminde 2 kilo 700 gram ağırlığında kitle tespit edildi. Büyük endişe yaşayan genç kadın, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Burak Akselim tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Bursa’da yaşayan 24 yaşındaki Mukaddes Polat isimli hasta, çocuk isteği nedeniyle doktora gitti. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Polat’ın rahiminde büyük bir kitle tespit edildi.

2 KİLO 700 GRAMLIK KİTLE

Endişelenince Doç. Dr. Mustafa Burak Akselim’e başvurdu. Doç. Dr. Akselim, yaptığı ameliyatta Polat’ın karnından 2 kilo 700 gramlık bir kitle çıkardı.

"KİTLE KARNIN TAMAMINI KAPLIYORDU"

Doç. Dr. Mustafa Burak Akselim, "Hastamız 24 yaşında dış merkezde yapılan tetiklerinde karın içerisini kaplayan kitle tespit edilmesi üzerine tarafımıza başvurdu. Yaptığımız muayene ve görüntülemeler sonrasında miyom olduğunu düşündüğümüz yaklaşık 30-35 cm’lik, karnın neredeyse tamamını kaplayan lezyon için karar verip hastamızı ameliyata aldık. Rahmin üst ve arka duvarını kaplayarak, miadında bir gebelikteki rahim boyutuna kadar büyümüş bir miyom olduğunu tespit ettik. Hastanın rahmini koruyarak myomektomi ameliyatını gerçekleştirdik. Patolojik olarak incelemeye gönderdiğimizde herhangi kötü huylu bir durumla karşılaşmadık. Kitle yaklaşık 2 bin 700 kg ağırlığındaydı. Hastamız kısa sürede sağlığına kavuştu. Bu tür durumlarda erken teşhis ve zamanında müdahale çok önemlidir" dedi.

Çocuk sahibi olmak için hastaneye gitti: Karnından 2 kilo 700 gram kitle çıkarıldı! 1

"KARNIMDA KİTLE TEŞHİSİNDE BULUNULDU"

Hasta Mukaddes Polat ise duygularını şöyle dile getirdi: "İlk başta çocuk düşüncesi ile doktora gittiğimde karnımda kitle teşhisinde bulunuldu. Tanıdıklarımızın önerisi üzerine Burak Bey’e geldik. Ameliyat oldum ve çok başarılı geçti. Doktorumuz sayesinde ameliyattan sonra bir hafta içinde tamamen sağlığıma kavuştum. Şu an hiçbir problemim yok, kendimi çok iyi hissediyorum."

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bursa Rahim kitle
