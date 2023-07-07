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Çocuk sesinden rahatsız oldu yaptıkları pes dedirtti! Önce hakaret, sonra saldırı iddiaları: "Çamaşır sulu..."

07.07.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Arnavutköy'de çocukların sesinden rahatsız olduğu iddia edilen bir kadın, önce çocuklara hakaretler savurdu, ardından ise kovaya doldurduğu çamaşır sulu sıvıyı çocukların üzerine attığı iddia edildi. Kadının o anları kameralara böyle yansıdı.

Çocuk sesinden rahatsız oldu yaptıkları pes dedirtti! Önce hakaret, sonra saldırı iddiaları: "Çamaşır sulu..."

Dün akşam Arnavutköy'de gerçekleşen olayda iddalara göre, bir kadın oyun oynayan çocukların sesinden rahatsız oldu. Parkta oynayan çocuklara önce hakaret eden kadın ardından kovaya doldurduğu çamaşır sulu sıvıyı çocuklara atmaya başladı. Kadının çocukların üzerine kovadaki çamaşır sulu sıvıyı attığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kadından kaçmak isteyen çocuklardan bazılarının yere düşerek yaralandığı öne sürülürken, mahalle sakinleri duruma isyan etti. Mahallelinin bu tarz problemlerle hemen hemen her gün karşılaştığı bildirildi.

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BU KADIN YÜZÜNDEN ÇOCUĞUMU BAŞKA BİR YERE GÖNDERMEK ZORUNDA KALDIM"

Olayla alakalı konuşan mahalle sakinlerinden Tülay Yılmaz, “Ben bu binaya onlardan önce taşınmıştım binadaki gider suyu sesinden bile rahatsız olup beni rahatsız ediyor bu tarz olayları çok yaşadık ben bu kadın yüzünden çocuğumu başka bir yere göndermek zorunda kaldım. Bu kadının derdi çocuklar dün akşam ben tatil dönüşünde baktım insanlar toplanmış. Çocukların üzerine çamaşır sulu su dökmüş çocuklara kastediyor bildiğiniz. Birde gidip bizi mahkemeye vermiş” şeklinde konuştu.

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"HEMEN HEMEN HER GÜN AYNI ŞEYLERİ YAŞIYORUZ"

Kardeşinin kaçarken yaralandığı öne süren Hilal Küçükosman, “Dün akşam baktık kadın elindeki kovayla çıktı çocuklara su atıyor ve çamaşır suyu kokuyor. Biz polislere haber verdik kendisi suyu atıp kaçtı eve. Benim kardeşim onlardan kaçarken düşmüş yaralanmış hemen hemen her gün aynı şeyleri yaşıyoruz. Çocuklar kendi evlerinin bahçesinde bile oturamıyor. Biz yaşlı annesi var rahatsız oluyordur diye hep yuttuk ama artık dayamıyoruz” dedi. (İHA)

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