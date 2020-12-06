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Çocuk taciziyle suçlanan Belçikalı tarikat lideri 5 yıl hapis ve tazminata mahkum edildi

06.12.2020 17:45 | Son Güncelleme:
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Çocuk taciziyle suçlanan Belçikalı tarikat lideri 5 yıl hapis ve tazminata mahkum edildi

Belçika'da 1970'lerde kurulan Budist Ogyen Kunzang Chöling (OKC) tarikatının lideri Robert Spatz, çocuklara yönelik taciz, kötü muamele ve insanları kendisi için çalışmaya zorlama suçlamasıyla açılan ve 20 yıldan fazla süren davada suçlu bulundu.

Belçika'da 1970'lerde kurulan Budist Ogyen Kunzang Chöling (OKC) tarikatının lideri Robert Spatz, çocuklara yönelik taciz, kötü muamele ve insanları kendisi için çalışmaya zorlama suçlamasıyla açılan ve 20 yıldan fazla süren davada suçlu bulundu.

Zaman aşımı nedeniyle hakkındaki birçok suçlamadan kurtulan 76 yaşındaki Belçikalı tarikat lideri, 5 yıl hapis ve kurbanlarına tazminat ödemeye mahkum edildi.

Belçika'da televizyon tamirciliği yapan Robert Spatz, 1972 yılında gittiği Hindistan tatilinden döndükten sonra Brüksel'de Budist Ogyen Kunzang Chöling (OKC) tarikatını kurmaya karar verdi.

Organik ürün mağazaları açtı

Tibet merkezli Budizm öğretisini yaymayı amaçlayan tarikat, kısa sürede Belçika ve ve çevre ülkelerden çok sayıda taraftar topladı. "Lama Kungzang" adını alan Robert Spatz, takipçilerinin yaptığı bağışlarla kısa sürede önemli bir ekonomik güce ulaştı.

Belçika'nın yanı sıra Fransa, İspanya ve Portekiz'de de merkezler açan Spatz, bu ülkelerde çok sayıda villa ve şato satın aldı. Brüksel'de tarikat mensuplarının hiçbir ücret almadan çalıştığı organik ürünler satan mağaza ve restoranlar açtı.

1990'larda iddialar açığa çıktı

Belçika medyasına göre, hiç çalışmadan rahat bir yaşam süren tarikat lideri Spatz, geniş bir harem kurdu. Tarikat mensuplarının çocuklarına kötü muamele ve taciz, Spatz'ın günlük yaşamının bir parçası haline geldi.

Tarikat, 1990'ların sonunda, dolandırıcılık ve taciz iddiaları ile gündeme gelmeye başladı. Çok sayıda kişi, tarikattan ve Spatz'ın tutumundan memnun değildi ancak tehdit ve şantaj nedeniyle buradan ayrılmaları kolay olmadı.

Henüz 5 yaşındayken annesi tarafından tarikatın Fransa'daki şatosuna bırakılan Portekiz asıllı Belçika vatandaşı Ricardo Mendes, eski tarikat üyesi 20 çocukla birlikte Spatz'a karşı dava sürecini başlattı.

'Onun babamız olduğunu düşünerek büyüdük'

Hollanda Televizyonu'na (NOS) dayağın günlük yaşamın bir parçası olduğunu anlatan Mendes, "Acıyı kabul etmek zorundaydık. Bunun, bizim karmamız olduğu söyleniyordu. 13 yaşıma kadar annemi yılda 2 kez gördüm. Babam yoktu. Spatz'ın babamız olduğunu düşünerek yetiştirildik" dedi.

Şu anda 51 yaşında olan Claudia Volaire adlı eski mürit de, çocukken cinsel tacize uğradığını kanıtladı. Ancak zaman aşımı nedeniyle Spatz hakkındaki suçlamalar düştü.

Ricardo Mendes öncülüğünde başlayan dava sürecinde, şikayetçilerin sayısı kısa sürede hızla arttı. Spatz hakkında 170'ten fazla şikayet ve 70 kalın klasörden oluşan bir suç dosyası oluştu.

Belçikalı tarikat lideri, çocuklara yönelik cinsel taciz ve kötü muamelenin yanı sıra, dolandırıcılık, sahtecilik, işkence gibi çok sayıda suçla itham edildi.

Spatz'ın avukatları, her defasında farklı bir itirazla dava sürecini uzatmayı başardı. 2016 yılında Brüksel Ceza Mahkemesi, Robert Spatz'ı, küçük yaştaki çocuklara cinsel istismar, reşit olmayan kişilerin zorla rehin alınması ve ekonomik yolsuzluk nedeniyle suçlu buldu.

Ancak 2 yıl sonra Brüksel Temyiz Mahkemesi, savunma hakkının ihlali gerekçesiyle bu kararı bozdu. Yargıtay tarafından Liege Temyiz Mahkemesi'ne gönderilen dosya, 20 yıldan fazla süren bir yargılamanın ardından karar bağlandı.

Liege'deki mahkeme Spatz'ı 5 yıl hapis ve kurbanlarına tazminat ödemeye mahkum etti. Belçika'dan kaçarak uzun süreden beri İspanya'da yaşayan Spatz, duruşmalara katılmadı.

Dalay Lama'ya eleştiri

Tarikat liderine karşı ilk dava sürecini başlatan 40 yaşındaki Ricardo Mendes'e göre, mahkemenin kararı, büyük bir zafer. Yıllardır, "güçlü bir deve karşı" mücadele ettiklerini söyleyen Mendes, Budist lider Dalay Lama'nın, ismini ve itibarını ekleyerek OKC'yi meşrulaştırdığını savunuyor.

Mendes, 2 yıl önce Hollanda'yı ziyaret eden Dalay Lama'yla, Budist tarikatlardaki çocuk tacizlerine ilişkin görüşen kurbanlar arasında yer almıştı. Hollanda'daki Shambhala ve Rigpa adlı Budist tapınakları da çocuk tacizi iddiaları ile gündeme gelmişti.

Mendes, Dalay Lama'nın, Budist öğretmenlerle büyük bir toplantı düzenleyerek, istismar konusunu tartışacağını söylemesine rağmen, 2 yıldır bu konunun hiç gündeme gelmediğini söylüyor.

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