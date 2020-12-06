Çocuk taciziyle suçlanan Belçikalı tarikat lideri 5 yıl hapis ve tazminata mahkum edildi

Belçika'nın yanı sıra Fransa, İspanya ve Portekiz'de de merkezler açan Spatz, bu ülkelerde çok sayıda villa ve şato satın aldı. Brüksel'de tarikat mensuplarının hiçbir ücret almadan çalıştığı organik ürünler satan mağaza ve restoranlar açtı.

Tibet merkezli Budizm öğretisini yaymayı amaçlayan tarikat, kısa sürede Belçika ve ve çevre ülkelerden çok sayıda taraftar topladı. "Lama Kungzang" adını alan Robert Spatz, takipçilerinin yaptığı bağışlarla kısa sürede önemli bir ekonomik güce ulaştı.

Zaman aşımı nedeniyle hakkındaki birçok suçlamadan kurtulan 76 yaşındaki Belçikalı tarikat lideri, 5 yıl hapis ve kurbanlarına tazminat ödemeye mahkum edildi.

Belçika'da 1970'lerde kurulan Budist Ogyen Kunzang Chöling (OKC) tarikatının lideri Robert Spatz, çocuklara yönelik taciz, kötü muamele ve insanları kendisi için çalışmaya zorlama suçlamasıyla açılan ve 20 yıldan fazla süren davada suçlu bulundu.

1990'larda iddialar açığa çıktı

Belçika medyasına göre, hiç çalışmadan rahat bir yaşam süren tarikat lideri Spatz, geniş bir harem kurdu. Tarikat mensuplarının çocuklarına kötü muamele ve taciz, Spatz'ın günlük yaşamının bir parçası haline geldi.

Tarikat, 1990'ların sonunda, dolandırıcılık ve taciz iddiaları ile gündeme gelmeye başladı. Çok sayıda kişi, tarikattan ve Spatz'ın tutumundan memnun değildi ancak tehdit ve şantaj nedeniyle buradan ayrılmaları kolay olmadı.

Henüz 5 yaşındayken annesi tarafından tarikatın Fransa'daki şatosuna bırakılan Portekiz asıllı Belçika vatandaşı Ricardo Mendes, eski tarikat üyesi 20 çocukla birlikte Spatz'a karşı dava sürecini başlattı.

'Onun babamız olduğunu düşünerek büyüdük'

Hollanda Televizyonu'na (NOS) dayağın günlük yaşamın bir parçası olduğunu anlatan Mendes, "Acıyı kabul etmek zorundaydık. Bunun, bizim karmamız olduğu söyleniyordu. 13 yaşıma kadar annemi yılda 2 kez gördüm. Babam yoktu. Spatz'ın babamız olduğunu düşünerek yetiştirildik" dedi.

Şu anda 51 yaşında olan Claudia Volaire adlı eski mürit de, çocukken cinsel tacize uğradığını kanıtladı. Ancak zaman aşımı nedeniyle Spatz hakkındaki suçlamalar düştü.