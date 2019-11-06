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Çocuk taklidi yaptığı iddia edilen Natalia Barnett: Anlatılanlar gerçeği yansıtmıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2019 17:08 | Son Güncelleme

ABD'de çocuk taklidi yaptığı ve kendisini evlat edinen çifti defalarca öldürmeye çalıştığı iddia edilen ve Natalia Grace Barnett, CBS'te yayımlanan "Dr Phil Show" programında iddiaları reddetti.

ABD, (DHA)- ABD'de çocuk taklidi yaptığı ve kendisini evlat edinen çifti defalarca öldürmeye çalıştığı iddia edilen ve Natalia Grace Barnett, CBS'te yayımlanan "Dr Phil Show" programında iddiaları reddetti.
Evlat edindikleri çocuklarını terk etmekle suçlanan Kristine ve Michael Barnett çifti 6 yaşında olduğunu düşünerek evlat edindikleri kızlarının, 22 yaşında Ukraynalı bir akondroplazi (cücelik) hastası olduğunun iddia edilmesi ABD basınında geniş yer bulmuştu. Yaşı hâlâ belirsiz olan Natalia Grace Barnett, kendisini evlatlık alan aileyi öldürmeye çalışmadığını ve anlatılanların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Kendisini evlat edinen yeni aileyle birlikte Phil McGraw'ın sunduğu Dr. Phil Show'a konuk olan Barnett, hakkındaki iddiaları yanıtladı. Natalia, 16 yaşında olduğunu ve kendisini terk ederek Kanada'ya giden Barnett çiftinin iddia ettiği gibi sosyopat olmadığını, gayet sağlıklı olduğunu ifade etti.
BARNETT ÇİFTİ YAŞINDAN ŞÜPHELENDİ
Kristine ve Michael Barnett çifti, evlat edinmek 2010 yılında Florida Evlat Edinme Merkezi’ne başvurdu. 6 yaşında olduğunu öğrendikleri Ukraynalı bir kız çocuğunu evlat edinen aile 3 yıl beraber vakit geçirdikten sonra kızlarının regl olması ve yetişkin biri gibi konuşması üzerine yaşından şüphe duymaya başladı. Eylül ayında Michael ve Kristine Barnett çiftine Natalia Barnett'i 3 yıl boyunca bir dairede tek başına bıraktığı suçlamasıyla dava açılmıştı. Kristine Barnett, Natalia'nın kendisini öldürmeye çalıştığını, kendisini elektrikli tellere ittiğini, üzerine kahve döktüğünü, cama kanla yazı yazdığını anlatmıştı.

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