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Çocuk ve kadın istismarına tepki: "Adalet İçin Sessiz Kalma"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 20:01 | Son Güncelleme

Manisa’nın Soma ilçesinde kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve alkollü bir sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden İremsu Akkaya için ‘Adalet İçin Sessiz Kalma’ adlı düdüklü protesto yürüyüşü düzenlendi.Soma Genç Fenerbahçeliler Derneğinin organize ettiği protesto yürüyüşü Soma Öğretmenevi önünde başladı ve düdük sesleri eşliğinde Cengiz Topel Meydanı’na kadar devam etti.

Manisa’nın Soma ilçesinde kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve alkollü bir sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden İremsu Akkaya için ‘Adalet İçin Sessiz Kalma’ adlı düdüklü protesto yürüyüşü düzenlendi.

Soma Genç Fenerbahçeliler Derneğinin organize ettiği protesto yürüyüşü Soma Öğretmenevi önünde başladı ve düdük sesleri eşliğinde Cengiz Topel Meydanı’na kadar devam etti. Genç yaşlı çok sayıda Somalının katıldığı yürüyüş sonrası Soma Genç Fenerbahçeliler Derneği adına Yağmur Gürleyen basın açıklamasını okudu. Gürleyen, "Erkek egemen zihniyet, kadın erkek eşitliğini gözardı eden yönetim anlayışı, şiddetin önlenmesi konusunda yasaların yaşamama geçirilememesi karşısında, kadına yönelik şiddetle mücadele için hazırlanan ’Ulusal Eylem Planı’ hızla ve kararlı bir devlet politikasıyla hayata geçirilmelidir. Kadının güçlenmesi, ailede ve toplumda birey olarak dikkate alınması, toplumda zihniyet değişikliğinin sağlanmasına yönelik eğitimin her kademesinde toplumsal cinsiyet eşitliği verilmesiyle şiddetin önlenmesinde önemli gelişme mümkün olacaktır" diyerek, alınması gereken önlem ve önerilerini sıraladı.

İremsu’nun annesi Leyla Akkaya: "İstediğimiz sadece adil ceza"
13 Mart 2019 tarihinde Burdur’da E.E. isimli alkollü bir sürücünün sebep olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden İremsu’nun annesi Leyla Akkaya, konuştu. Akkaya, 5 Eylül’de davanın istinaf mahkemesinde sonuçlanacağını belirterek, üzerlerinde baskı olduğunu iddia etti. Akkaya, “Benim tek kızım artık hayatta değil. Bundan sonra kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Bundan sonraki mücadelem başkalarının sonuçları için. 9 yıl 9 ay ceza almıştı o alkollü sürücü. Biz ona da razıydık ama dava istinafa taşındı. Üzerimizde baskı var. Kanunda belli ki bir boşluk var, bu boşluğun doldurulması gerekiyor. Bunları tutup tutup da serbest kalmaları ne kadar kolay oluyor ben anlamıyorum. Bir tarafımıza kızımızın acısını sapladık. Hala daha dışarıya çıkarmış değiliz. Ama diğer tarafımızda bir mücadele birileri ile savaş mücadele var. İnşallah bu mücadeleyi kazanacağız. İstediğimiz sadece adil ceza.” dedi.

Kendisinin depremden korktuğu için kızının ev yapma hayali olduğunu belirten anne Leyla Akkaya, “Kızım bana depremden korktuğu için mühendis olduktan sonra ev yapacaktı. Onun için para biriktiriyorduk. Ancak ben biriktirdiğimle çocuğuma mezar aldım.” Dedi.

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