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Çocuk yaşta evlilik soruşturması! 14 yaşındaki 'gelin' koruma altına alındı: 5 gözaltı

14.10.2024 11:54
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Samsun'un Bafra ilçesinde, küçük yaşta evlilik soruşturmasında 5 kişi gözaltına alındı. Düğünlerin denetlendiği devriyede damatla gelinin reşit olmadığı tespit edildi. 14 yaşındaki gelin koruma altına alındı. Gözaltına alınanların; gelinin annesi, babası, damadın annesi, babası ve 17 yaşındaki damat olduğu öğrenildi.

Çocuk yaşta evlilik soruşturması! 14 yaşındaki 'gelin' koruma altına alındı: 5 gözaltı

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dededağı Mahallesi’nde düğünleri denetlemek için icra ettikleri devriye faaliyetinde, damat ile gelinin reşit olmadığını tespit etti.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin soruşturma başlatılırken, 14 yaşındaki gelin İ.G. koruma altına alındı.

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17 YAŞINDAKİ DAMAT DA GÖZALTINA ALINDI

Savcılık talimatıyla jandarma ekipleri, gelinin annesi G.G, babası İ.G, damadın annesi H.D. ve babası O.D. ile 17 yaşındaki damat S.E.D'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Bafra çocuk gelin
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