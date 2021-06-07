Çocuklar arasında çıkan tartışma tekmeli sopalı kavgaya dönüştü

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2773 Sokak’ta saat 16.00 sıralarında meydana gelen meydana geldi.

KAVGAYA ÇOCUKLARIN AİLELERİ DE KATILDI

Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde birlikte vakit geçiren çocuklar, bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile iki taraf kavgaya etmeye başladı. Kavgaya bir süre sonra çocukların aileleri de katıldı. Ellerine aldıkları sopalarla birbirlerine saldıran şahıslar, acımasızca vurdu.

EKİPLER GÜÇLÜKLE AYIRDI

Olay sonrası darbe alan bazı vatandaşlar yaralandı. Kavgayı polis ekiplerinin ayırmakta güçlük çektiği görüldü. Bir süre daha kavga eden şahıslar, olay yerine sevk edilen takviye ekiplerin biber gazı kullanması ile ayrıldı.

Polis, 8 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve maske takmamaktan toplam 32 bin 400 TL idari para cezası uyguladı. (İHA)

