Çocuklar diş fırçalamaya ne zaman başlamalıdır? Çocuğa diş fırçalama alışkanlığı nasıl kazandırılır?

Aslında her çocuk annesinin makyaj yapmasını, babasının da traş olmasını taklit eder. Bundan yola çıkarak eğer diş fırçalamayı onların gözü önünde yaparsanız, bu onların motivasyonunu arttıracaktır. Bunun için illa banyoda fırçalamanız gerekmez. Fırçayla evin içerisinde dolaşabilirsiniz, çocuk sizi diş fırçalarken görmelidir. Fırçalamak için çocuğa baskı yapmanıza gerek yoktur. Bir yerde sıkıldıysa mola verip tekrar yapmaya çalışın. Harcadığınız tüm efora rağmen hala fırçalama alışkanlığını veremediğinizde, kendinize yeni yöntemler bulmak ve günde iki kez çocuğunuzun dişlerini fırçalamak zorundasınız. ÇOCUKLARDA DİŞ FIRÇALAMA NE ZAMAN BAŞLAMALIDIR? Bu konu hakkındaki sloganımız; "" İlk diş çıkar, fırçalama başlar"" şeklindedir. Çünkü dişin çıkmasıyla birlikte çocuk beslenmeye de başladığı için, çürük yapıcı etkenler çocuğun ağzında hazır olmaktadır. Daha yeni süt dişlerini çıkarmış bir çocuğun fırçalaması çok kolay olmayabilir. Annelere önerimiz, ıslak bir tülbenti parmaklarına sararak dişlerinin yüzeyini temizlemek olacaktır. Bunu her beslenmeden sonra yapmakta fayda vardır.

Fırçalama için 1 yaş en uygun yaşlardan biridir. Çocuğa fırçayı bu yaşlardan itibaren verebilirsiniz, ama unutmayın ki fırçalama neredeyse sizin görevinizdir. Bunu yaklaşık 12 yaşına kadar sizin yapmanız gerekir. ÇOCUKLAR NASIL DİŞ FIRÇASI VE DİŞ MACUNU KULLANMALIDIR? 0-3 yaş arasında sadece fırça ve su temizlik için yeterli olabilmektedir. Çocuklar anne ve babalarını birebir taklit etmekten hoşlandıkları için, macun kullanmak isteyebilirler. Bu dönemde 0-3 yaş arasında kullanılan bebek macunlarını kullanmakta yarar vardır. Bebek macunlarının bir diğer avantajı da, değişik tatlarda oldukları için çocukları motive edecektir. Onların sevdiği kahramanlı bir diş fırçası kullanımı onların bu işe motivasyonunu arttıracaktır. Günümüzde bilinen markaların fırçaları ve macunları zaten belirli bir kalitenin üstündedir. Önemli olan, fırçanın kılları açılmaya başladıktan sonra fırçanın değiştirilmesidir. ÇOCUKLARIN DİŞLERİ NİYE ÇÜRÜR? Çocukların dişlerinin çürümesinin başlıca nedenlerinden biri yanlış beslenme alışkanlıklarıdır. Çikolata ve şekerden daha fazla çürüğe neden olan ürünler vardır. Çocuklar bu dönemde daha şanssızdır çünkü tüm besinlerin içerisindeki işlenmiş şeker oranı çok artmıştır. Hiç çikolata ve şeker tüketmeyen çocuklarda bile çürük görülebilir. O yüzden önemli olan doğru beslenme alışkanlıklarını elde etmek ve düzenli fırçalamak.

Bunun için yapılabileceklerin başında az ve izole beslenmektir. Süt ve kek besin değeri yüksek olarak gözükse de, çok çürük yapıcı bir ara öğündür. Bunun yerine kuru meyveler ve yemişler seçilebilecek ara öğünler arasında yer almaktadır. Kahvaltıdan sonra dişler mutlaka fırçalanmalıdır. Gece yatmadan yarım saat önce yemeyi keserek dişler fırçalanmalıdır. ÇOCUKLARDAKİ DİŞ ÇÜRÜMELERİ NASIL ENGELLENİR? Doğru beslenme alışkanlıkları ve etkili diş fırçalama yöntemleriyle, çürüklerin oluşumunda önemli adımlar atılabilir fakat bazen bunlar da yetersiz olabilir. Çünkü özellikle çocukların azı dişlerinin çiğneyici yüzeylerinde derin girintiler oluşmaktadır. Bu girintiler yapısaldır, kimisinde daha derin olabilir. Bu girintiler, yemeklerden sonra besinlerin oralarda depolanmasını sağlar. Eğer sizin girintileriniz derinse ve fırça kılınız o derinliğin tabanına kadar ulaşamıyorsa, fırçalama etkisiz sayılmaktadır. Bu parçalar, bir solüsyon yardımıyla iyice temizlenir, içlerine akışkan bir madde sıkılır ve ışıkla dondurulur. Böylece dişlerin içerisinde girintiler kalmaz, artık orada besin birikimi yaşanmaz. Bu sayede buradaki çürük oluşumu görülmez.

Diğer çürükten korunma yöntemi için hekimlerden alınabilecek yardım ise flor uygulamalarıdır. Flor, dişin yapısına katılır. Kalsiyum fosfat olan dişin yapısı, flor eklendiğinde kalsiyum florur olmaktadır. Kalsiyum florur asitler karşısında daha zor çözülür. Bu uygulamalar yardımcı koruyucu yöntemlerdir, düzenli fırçalama alışkanlıkları yerine getirilmezse maalesef etkilerini kaybederler. ÇOCUKLARIN İLK DİŞ MUAYENESİ NE ZAMAN YAPILMALIDIR? Çocukların ilk diş muayenesi için doğru zaman 1 yaşıdır. Bu ailelere söylendiğinde çok erken bir dönem olarak dile getirilir. Çünkü bu dönemde bazı çocukların ağzında sadece iki diş olurken, bazı çocukların ağzında dört diş olabilir. Bu kadar erken kontrol yapılmasının sebebi çürükleri önlemektir. Çünkü bu yaştan itibaren yapılacak tüm yanlışlar dişlerin yapılarında bozulmalara ve erimelere sebep olacaktır. İlk muayenede bakılan şey başlangıç çürüklerinin oluşup oluşmadığıdır. Bazen annenin çürük olarak adlandırmadığı bir çok lezyon aslında çürük olabilmektedir. ÇOCUKLARIN İLK DİŞ HEKİMİ MUAYENESİNE NASIL HAZIRLANMALIDIR? Hekimler olarak, ilk diş hekimi muayenesini 1 yaşında isteriz. 1 yaş muayenesi için çocuğu hazırlama şansı olmaz. Fakat bazen 4 yaşında bir çocuk daha önce hiç diş hekimine gitmemiş olabilir.