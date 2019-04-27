Çocuklar fanzin atölyesinde hayallerini çizdi

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi olan Öztop, "Arkadaşım çizimlerimin güzel olduğunu söyleyerek beni dergiye davet etti. Hark, eskiden Anadolu'da sulama kanallarına verilen isim. Ark ya da harık da deniliyormuş. Biz de insanların gönlüne güzel şeyler verelim şenlendirelim, onların gönüllerini sulayalım diye derginin adını 'Hark' koyduk." şeklinde konuştu.

"Geçmiş Zamanın Rivayeti" köşesi için karikatür çizen Meryem Elif Öztop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlangıcından beri Hark dergisi ekibinde olduğunu söyledi.

İSTANBUL (AA) - Çizer Meryem Elif Öztop, fanzin atölyesinde, çocuklardan yalnızca boya kalemi ve kağıt kullanarak hayallerindeki yeri çizmelerini istediklerini belirterek, "Bu resimleri ve yazdıklarını toplayıp küçük bir fanzin oluşturacağız." dedi.

Öztop, yazılara karikatür çizdiğini, dergiye başladıktan sonra çocuk edebiyatıyla daha çok ilgilenmeye başladığını ve bu alanda devam etmek istediğini kaydetti.

- "Hayallerini çizmelerini istiyoruz"

Fanzin atölyesinde, çocuklardan yalnızca boya kalemi ve kağıt kullanarak hayallerindeki yeri çizmelerini istediklerini anlatan Öztop, "Bir makineleri olsaydı onunla nereye ya da hangi zamana gitmek isterlerdi? Bunu resmetmelerini isteyeceğiz. Sonra bu resimleri ve yazdıklarını toplayıp küçük bir fanzin oluşturacağız." ifadesini kullandı.

Dergide küçük çocukların yazdığı ve kendi çizimlerinin yer aldığı sayfaların da bulunduğunu anımsatan Öztop, "Çocuklar seviyor böyle şeyleri, çizim yapmayı. Onların özgür olduğu hayallerini ifade edebildiği bir alan. Zaten dergimizin çoğu da resimden oluşuyor." diye konuştu.

Fuara gelen çocukların katıldığı fanzin atölyesinde Öztop'a, dergi ekibinden Hanife Beyza Çoban ile Şeyma Nur Lüleci de eşlik etti.

