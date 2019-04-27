HABER

Çocuklar fanzin atölyesinde hayallerini çizdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 18:38 | Son Güncelleme

Çizer Meryem Elif Öztop: - "Bir makineleri olsaydı onunla nereye ya da hangi zamana gitmek isterlerdi? Bunu resmetmelerini istiyoruz. Sonra bu resimleri ve yazdıklarını toplayıp küçük bir fanzin oluşturacağız"

İSTANBUL (AA) - Çizer Meryem Elif Öztop, fanzin atölyesinde, çocuklardan yalnızca boya kalemi ve kağıt kullanarak hayallerindeki yeri çizmelerini istediklerini belirterek, "Bu resimleri ve yazdıklarını toplayıp küçük bir fanzin oluşturacağız." dedi.

Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) tarafından Eyüpsultan Belediyesi ev sahipliğinde okurlarla buluşan "10. Uluslararası Dergi Fuarı" devam ediyor.

Feshane Caddesi'ndeki fuarda standı bulunan Hark Dergisi, çizime meraklı çocuk ve gençlere yönelik fanzin atölyesi düzenledi.

"Geçmiş Zamanın Rivayeti" köşesi için karikatür çizen Meryem Elif Öztop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlangıcından beri Hark dergisi ekibinde olduğunu söyledi.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi olan Öztop, "Arkadaşım çizimlerimin güzel olduğunu söyleyerek beni dergiye davet etti. Hark, eskiden Anadolu'da sulama kanallarına verilen isim. Ark ya da harık da deniliyormuş. Biz de insanların gönlüne güzel şeyler verelim şenlendirelim, onların gönüllerini sulayalım diye derginin adını 'Hark' koyduk." şeklinde konuştu.

Öztop, yazılara karikatür çizdiğini, dergiye başladıktan sonra çocuk edebiyatıyla daha çok ilgilenmeye başladığını ve bu alanda devam etmek istediğini kaydetti.

- "Hayallerini çizmelerini istiyoruz"

Fanzin atölyesinde, çocuklardan yalnızca boya kalemi ve kağıt kullanarak hayallerindeki yeri çizmelerini istediklerini anlatan Öztop, "Bir makineleri olsaydı onunla nereye ya da hangi zamana gitmek isterlerdi? Bunu resmetmelerini isteyeceğiz. Sonra bu resimleri ve yazdıklarını toplayıp küçük bir fanzin oluşturacağız." ifadesini kullandı.

Dergide küçük çocukların yazdığı ve kendi çizimlerinin yer aldığı sayfaların da bulunduğunu anımsatan Öztop, "Çocuklar seviyor böyle şeyleri, çizim yapmayı. Onların özgür olduğu hayallerini ifade edebildiği bir alan. Zaten dergimizin çoğu da resimden oluşuyor." diye konuştu.

Fuara gelen çocukların katıldığı fanzin atölyesinde Öztop'a, dergi ekibinden Hanife Beyza Çoban ile Şeyma Nur Lüleci de eşlik etti.

İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince... İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...
Zeytinburnu'nda denizden ceset çıktıZeytinburnu'nda denizden ceset çıktı
Kadınlar domates kasası taşıdı, halat çekip yarıştıKadınlar domates kasası taşıdı, halat çekip yarıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
10. Uluslararası Dergi Fuarı Çocuk eyüpsultan fanzin atölyesi resim

En Çok Okunan Haberler

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat!

Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı!

Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı!

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü

Kan donduran olay! Tartıştığı eşinin boğazını kesti

Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

AK Parti'nin YSK temsilcisinden 'sandık görevlisi' açıklaması

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.