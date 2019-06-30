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Çocuklar, kazdıkları çukurda çamura bulandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 13:49 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, Belediye Akademisi'nin doğa ve ekolojik okuryazarlık eğitimi kapsamında çocuklar, doğayla ilgili bilgilendirildi.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, Belediye Akademisi'nin doğa ve ekolojik okuryazarlık eğitimi kapsamında çocuklar, doğayla ilgili bilgilendirildi. Yürüyüşe götürülen çocuklar, kazmalarla kazdıkları çukurda çamurla oynadı. Malkara Belediye Akademisi'nin doğa ve ekolojik okuryazarlık kursunda eğitim gören çocuklar, her hafta sonu farklı etkinliklerde bir araya geliyor. Kursun eğitmenliğini yapan, TEMA ve İzcilik Federasyonu Malkara Temsilcisi Hasan Akçay ile İzcilik Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Barış Akçay, bu hafta sonu 20 çocukla birlikte ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Almalı Doğal Yaşam Çiftliği'ne gitti. Çocuklar, önce 2 kilometre boyunca doğa yürüyüşü yaptı. Yürüyüş sırasında öğrencilere, bölge doğası hakkında bilgi verildi. Öğrenciler, 'Uluslararası Çamur Günü' kapsamında dere kenarına inerek, belirledikleri alanda yanlarında getirdikleri kazma ve küreklerle toprağı kazdı. Kendilerine havuz yapan çocuklar, dereden taşıdıkları sularla içini doldurdü. Çamur banyosunu yaptığını belirten çocuklar, daha sonra vücutlarına sürdükleri çamurun güneşte kurumasını bekledi. Çocuk, ardından dereye girip, çamurdan temizlendi. Öğrencilerin, doğada özgürce oynamanın tadını çıkardığını belirten Malkara Belediye Akademisi Doğa ve Ekolojik Okuryazarlık eğitmeni Hasan Akçay, "Bu haftaki yapılan çalışmamızda 20 öğrencimiz ile birlikte uluslararası çamur etkinliği gerçekleştirdik. İlk önce öğrencilerimizle birlikte doğa yürüyüşü yaptık. Yaptığımız çamur havuzunda neşeli dakikalar yaşandı. Öğrencilere yüzlerin çamur ile kaplanarak herkesin birbiriyle eşit olduğu bilinci verildi. Toprağın ve suyun önemine dikkat çekildi. Öğrencilerimiz doğada özgürce oynamanın tadını çıkardılar" dedi.

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